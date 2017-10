Cosas más importantes que tener un buen salario y un jefe simpático Dos de cada tres trabajadores castellanos y leoneses se declaran dispuestos a renunciar a una subida de sueldo a cambio de mayor felicidad laboral ÁNGEL BLANCO ESCALONA VALLADOLID Martes, 31 octubre 2017, 08:17

Ya está aquí la VII Encuesta Adecco sobre Felicidad en el Trabajo (que busca, nada menos que «conocer qué importancia tiene esta filosofía y estilo de liderazgo entre el talento español») y sus resultados revelan que los trabajadores castellanos y leoneses van escalando posiciones. Después de tocar fondo en la edición de 2015, en la actual la comunidad es una de las dos únicas que mejoran puntuación. Por decirla ya, el porcentaje de personas de la región que aseguran ser felices en su trabajo, que hace dos años representaban el 72,7% de los encuestados, en 2017 son ya el 74,8%. Habrá quien piense que tres de cada cuatro es un balance aceptable y quien opine que 25 'infelices' de cada 100 es un resultado triste y deplorable. En fin, pese a la mejoría, Castilla y León sigue por debajo del porcentaje medio español de trabajadores felices (76,6%).

«La felicidad laboral no es una moda -señalan desde Adecco- y el 50,5% de los trabajadores castellanos y leoneses creen que ha llegado para quedarse. En cambio, el 29,1% de los encuestados afirman que en unos años las empresas pondrán el foco en otros valores y se olvidarán de la felicidad de sus empleados». O sea. que hay como un 4% que son felices pero desconfiados.

Un buen horario laboral que permita la conciliación (7,99 puntos sobre 10), un buen ambiente de trabajo entre los compañeros (7,89) y, en tercer lugar, tener un buen jefe (7,77 puntos) son aspectos fundamentales para poder alcanzar esa felicidad en el entorno de trabajo, explica el estudio. Por el contrario, tener un buen salario (7,76), que hasta ahora aparecía entre los facotores mejor valorados todos los años por los castellano-leoneses, cae hasta la cuarta posición.

En opinión de más de la mitad de los encuestados por Adecco en la región (55,3%) los trabajadores que tienen salarios más elevados no son más felices en su trabajo por esta razón. De hecho, el 67% de ellos renunciaría a una mejor remuneración a cambio de mayor felicidad laboral. Atención en esto los paisanos demuestran una intención de sacrificio superior a la media española, que es del 64%.

Los trabajadores murcianos son los más felices de España o, al menos esa región bañada por el Mediterráneo es la que tiene mayor tasa de ciudadanos contentos con la labor que desempeñan y el lugar donde lo hacen (el 84,4% del total). Después se sitúan los vascos (79,4%) y los canarios (78,1%). Los castellanos y leoneses ocupan una discretísima decimotercera posición (o quinta por la cola) y tienen que conformarse con ser soolo más felices que los aragoneses, cántabros, gallegos y extremeños, que son lo que cierran la tabla con el 70,2% de trabajadores felices, el más modesto del país.

Más importante de lo que parece

Preguntados acerca de si tendrían en cuenta la existencia de políticas de felicidad profesional (sea lo que sea eso) entre su paquete de beneficios para optar por una empresa u otra, el 51,5% de los castellanos y leoneses dicen que sí. Otro 38,9% lo tendría muy en cuenta pero no sería decisivo. Hay además un 9,7% que considera que tal cosa carece de importancia.

Adecco se interesa también por conocer qué hacen, o al menos están dispuestos a hacer los trabajadores castellanos y leoneses para alcanzar ese bienestar en su vida profesional y les preguntó si dejarían su trabajo, o no se atreverían por la situación del mercado laboral actual». El resultado es que más de la mitad de los encuestados en Castilla y León (56,3%) dijeron que no se atreverían a dejar su empleo aunque no fuesen felices en él.

La empresa de recursos humanos y trabajo temporal preguntó también a los trabajadores si creen que podrían ser más felices teniendo su propio negocio. Pues bien, son más los que consideran que emprender o ser autónomo no les reportaría más felicidad, debido a las demasiadas obligaciones y responsabilidades que esto acarrea (40,8%). Esta afirmación aumenta dos puntos con respecto al año pasado en dos puntos. El 35,9% cree que sí sería más feliz de esa manera, porque podría organizar mejor su tiempo. Disminuyen 3,9 puntos con respecto a la anterior encuesta. El resto no sabe qué opinar sobre esta cuestión.

Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Adecco, advierte de que cuando empezaron a hablarle de felicidad a las empresas, «muchas personas creían que este era un tema frívolo, una moda sin importancia», pero que «cuando aparecieron los primeros estudios en los que se vinculaba felicidad con mayores índices de productividad y compromiso, las empresas empezaron a tomarse en serio este tema».

Seis de cada diez trabajadores de Castilla y León dicen estar convencidos de que cuando no eres feliz en tu trabajo, lo extrapolas a otras facetas de la vida».