Afectados por Fórum Filatélico increpan a los acusados a su entrada al juicio Afectados por los fraudes de Fórum Filatélico y Afinsa. / Emilio Naranjo (Efe) La Fiscalía acusa a una treintena de personas de estafar 3.700 millones prometiendo una jugosa rentabilidad a cerca de 269.000 inversores vendiéndoles sus sellos JOSÉ ANTONIO BRAVO / AGENCIAS Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 11:12

Un centenar de afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico se han concentrado hoy a las 09:30 horas en la Audiencia Nacional antes del comienzo del juicio, para increpar a los acusados, al grito de "Nuestro dinero lo tienen los banqueros" y "El Tesoro nos robó".

La asociación de consumidores Adicae y otras plataformas de afectados han acudido a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para exigir la puesta en marcha de la solución política acordada por unanimidad en la Mesa de Economía del Congreso, y que supondría la recuperación de la mayor parte de los ahorros estafados en un fraude que alcanza los 6.700 millones de euros.

«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Así lo creía el célebre filoso latino Séneca y el tiempo parece haber ido dándole la razón. El juicio por el presunto fraude de Fórum Filatélico se antoja el último ejemplo de ello, pues la vista oral comienza este lunes, 11 años y cuatro meses después de su polémica intervención por orden judicial.

Afinsa, también controlada desde ese día por la Audiencia Nacional por usar un sistema similar de negocio, tardó nueve años en ver en el banquillo a los responsables de su quiebra. Fue en noviembre de 2015 aunque en julio del ejercicio siguiente ya había condena, con penas de hasta doce años de cárcel para once exdirectivos de dicha firma filatélica por estafa, falsedad contable, blanqueo y delito fiscal, entre otros.

Pero la sentencia, que también les obligó a indemnizar con 2.574 millones de euros a sus 190.022 clientes, todavía no es firme al haber sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Lo mismo pasa con Arte y Naturaleza, otra sociedad que especulaba con la presumida alta rentabilidad de sus productos -no en vano su creador, Guillermo García del Toro (ya fallecido), había sido antes directivo de Afinsa y llegó a utilizar incluso el mismo modelo de contratos-, en este caso obras de arte.

Ocho de sus responsables fueron condenados en diciembre de 2016 a penas de entre cuatro y 13 años de cárcel por timar 434 millones a 19.460 inversores. Mientras, las devoluciones de fondos en estos once años de administración concursal han sido relativamente pequeñas: el 20,5% en Fórum, solo el 10% en Afinsa e incluso nada en Arte y Naturaleza.

Por eso las distintas organizaciones de afectados coinciden en pedir una «solución política», al considerar «inútiles» las causas judiciales para recuperar su dinero. Desde Adicae proponen que el ICO compre los créditos que se les han reconocido en el procedimiento concursal, pero ningún partido apoya de forma expresa esa propuesta. Lo único oficial al respecto hasta ahora es la proposición no de ley aprobada en noviembre de 2014 por todos los grupos del Congreso instando al Gobierno a “dar una solución a los afectados”, aunque sin concretar de qué manera.

Un partido propio

Ante lo que consideran “inacción” de los partidos actuales, un grupo de afectados ya ha empezado a agruparse en torno a la creación de uno nuevo. Se llama Unijus (Unidos para la Independencia de la Justicia) y fue registrado a finales de abril. Por ahora solo tiene poco más de 300 afiliados, aunque su promotor, Eduardo Berbis, pretende aprovechar la celebración del juicio de Fórum para captar más simpatizantes. De hecho, este mismo lunes hay convocada una concentración de afectados a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El mismo es uno los afectados de la firma filatélica, donde fue jefe de seguridad. Su meta es buscar apoyos entre los perjudicados de otros casos, amén de Afinsa y Arte, como las participaciones preferentes o la intervención de Banco Popular, al objeto de llegar a conseguir un escaño en las elecciones europeas de la primavera de 2019.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Fórum -al igual que Afinsa y Arte- era una «organización de marcado carácter presidencialista» que, pese a no tener recursos suficientes, prometía jugosas rentabilidades para los sellos que vendía. Pero su valor en el mercado real era «casi nulo» -las valoraciones las hacía la propia compañía y las aseguradoras se negaron a ofrecerles una póliza por su valor teórico- y por eso se aprovechó de un «esquema piramidal» para pagar a unos con el dinero de otros, según la investigación judicial. Algunas organizaciones de afectados, sin embargo, aún sostienen que su negocio era mercantil y no financiero, de modo que la empresa no estaba obligada a hacer provisiones y tampoco habría estado en situación de quiebra.

Otras, no obstante, comparten el criterio del Ministerio Público, que pide para su exlíder, Francisco Briones, el doble de pena (27 años de prisión) que para los otros 29 acusados (entre once y 16 años) por los mismos delitos con los que ya fue condenada la antigua cúpula de Afinsa. El fiscal solicita, asimismo, que indemnicen con 3.707 millones a los 268.804 inversores -a Briones le reclama, aparte, 60 millones por blanqueo-. El desfase patrimonial dejado por Fórum Filatélico fue, según el concurso de acreedores, de 2.848 millones aunque la sociedad llegó a captar 11.200 millones entre 2000 y 2005, un año antes de su intervención.