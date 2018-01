«La expansión monetaria del BCE no está libre de riesgo, hay que ser conscientes y estar preparados» 01:47 Daniel Lacalle, esta mañana en el hotel Vincci Frontaura. / GABRIEL VILLAMIL El economista Daniel Lacalle advierte en el Foro Económico de El Norte de que «las burbujas se crean en los activos donde no percibimos que existe peligro» ÁNGEL BLANCO ESCALONA VALLADOLID Jueves, 18 enero 2018, 12:38

En la salida de la crisis «hay cosas que se han hecho bien, pero también se han asumido riesgos y es preciso alertar de su existencia no por ser agorero, sino para evitarlos». «Los riesgos no tienen por qué ser negativos, de hecho son buenos, el problema es acumularlos pensando que no los hay». El economista Daniel Lacalle, profesor y gestor de fondos de inversión, ha llamado la atención sobre el hecho de que «el germen de las burbujas está en aquellos activos donde pensamos que no existe riesgo, donde no percibimos que lo hay».

En la conferencia que ha ofrecido en el Foro Económico de El Norte, del mismo título que su último libro, 'La gran trampa', Lacalle (Madrid, 1967) ha explicado cómo «iniciamos 2017 con una expectativas por parte de los agentes económicos de que habría un gran riesgo porque magnificamos los catalizadores políticos: el 'brexit', Trump, las elecciones en Alemania y Holanda...». Sin embargo, el ejercicio desde el punto de vista financiero ha sido «positivo, y con un crecimiento sincronizado». «Partíamos de una percepción de alto riesgo y los catalizadores nos han terminado por dar una visión menos negativa», ha admitido.

«Entre las 156 economías más importantes, hemos visto cómo los países emergentes crecen a niveles inferiores a los que estaban acostumbrados, mientras que los desarrollados lo han hecho de manera más fuerte. Es un cambio de patrón», ha señalado.

El Foro Económico ha registrado un lleno absoluto para asistir a la charla de este doctor en Economía a quien la televisión ha convertido en un personaje popular. En su charla, Lacalle ha manifestado que 2018 se presenta como un año en el que «el crecimiento global volverá a ser moderado, del 3,1% con un 3% de inflación».

Para Lacalle, «existe una percepción generalizada de falta de riesgo» como consecuencia de la «política monetaria extremadamente expansiva», en el caso de la UE llevada a cabo por el Banco Central Europeo. «En los últimos ocho años se ha creado más dinero que en toda la historia y el año pasado se produjo en el mundo el mayor aumento de deuda en 15 años. China la aumentó en una cantidad equivalente al PIB del Reino Unido; más que EE UU, Japón y la UE juntos». En su opinión, «estamos saliendo de la crisis de una manera en la que el riesgo se esconde tras esta gran trampa».

Trasladando el análisis macroeconómico al plano del ciudadano de a pie, de esa didáctica manera que le ha hecho conocido, Lacalle ha explicado que «si quieres el 8% de rentabilidad, hoy tienes que comprar un bono a 100 años de Argentina. El que lo compra debe pensar antes que en los 100 años anteriores, Argentina ha hecho un pago seis veces. Hay que ser conscientes de lo que se hace». Y la realidad, guste más o menos, es que en la actualidad «para obtener una rentabilidad positiva superior a la inflación del bono de menor riesgo, que es el alemán, tienes que irte a 30 años y te da el 0,1%».

Según ha comentado, existe un «riesgo cierto de que la recuperación de convierta en un bumerán» y ha recordado cómo «en 2008 la UE dijo que no teníamos ningún problema, que todo era problema de los bancos americanos y se metió en un plan de estímulos de más del 3,5% del PIB que terminó por destruir millones de puestos de trabajo». «Es difícil hacer un peor diagnóstico y tomar una peor solución», ha sentenciado Lacalle, para quien «como en (la serie televisiva) 'Juego de Tronos', hay que prepararse para el invierno o, como les sucede a los personajes, todos lo pasaremos fatal».

Turno de preguntas

En el turno de preguntas, consultado sobre si el euro necesita una reforma que dirija a la Eurozona hacia una unión fiscal, Lacalle ha sido tan claro como rotundo: «No entiendo por qué tiene que haber tal cosa para fortalecer el euro. El dólar es fuerte y la fiscalidad en Nevada es distinta de la Illinois o de la de Virginia». ¿Cuál es el problema entonces? «Que la responsabilidad crediticia es un concepto que nunca aparece. En EE UU, cuando quiebra Detroit, Texas no lo rescata. No funciona así y nunca ha funcionado. La unión fiscal es una idea que nos han introducido para que haya irresponsabilidad crediticia».

Según el economista, si el euro 'se rompe' «no será por culpa de que Grecia tenga los mayores desequilibrios, sino que lo romperá el que paga todas las facturas», es decir, Alemania. Lacalle ha defendido que el futuro y la solidez de la moneda única europea pasa por «su aceptación global, que debería ser el objetivo número uno del euro». «Sube la utilización del dólar, del yen y del yuan pero baja la del euro. Esto no es lógico», ha alertado.

También se ha 'mojado' respecto a la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de financiar la pensiones con un impuesto a la banca. «Qué idea más novedosa, la de subir los impuestos. Pero no será un impuesto a la banca, sino que lo pagarán los clientes, los ahorradores. Las bancos se limitarán a subir las comisiones, a la vez que se reducirá la liquidez y costará más ahorrar. Además, se ha demostrado en el 100% de los casos que con los impuestos a las transacciones financieras siempre se recauda entre cinco y ocho veces menos de lo que se decía que se iba a recaudar. Es un impuesto para joder, como el de Sucesiones».

Lacalle ha afirmado que «existen cero países que no hayan recortado las pensiones y elevado edad de jubilación» y que este problema solo tiene una solución: «Se arregla creando empleo. ¿Por qué solo 20 millones de ocupados? ¿Por qué no 23?», se ha preguntado. «Lo bueno de las cosas que nunca han funcionado es que nunca han funcionado».