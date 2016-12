«Es necesario un gran pacto nacional por las pensiones»

Me siento estafado por los políticos, se están riendo de todos los que hemos trabajado durante muchos años para tener una pensión digna y que se acordó en su momento que se actualizaba según el IPC, ahora por arte de birlibirloque hacen una Ley para manipular las pensiones al antojo del partido que en cada momento gobierne, esto es un cachondeo morrocotudo y una forma reírse de la clase obrera Estoy hasta los...de tanto tío vago gobernando para los que mas tienen, ya vale.

fuera vagos y ladrones de lo púbico ,,ese es el gran pacto,,,,,como a la lagarde,,,,,Y TODAVÍÍÍÍA LA DEFIENDEN,,,,,,,,,,,,Y SINDICALISTAS PAGADOS POR SUS SOCIOS,,,TVP,,,QUE VIVAN DE SU TRABAJO ,ETC ETC ,,,lLOS MEJORES MUSEOS DEL MUNDO,,,QUE VIVAN DE SERLO,,,NO DE LOS DEMÁS,,,,,,,,,Y SUMA Y SIGUE

Cuando se empieza mintiendo se termina mintiendo. Llevamos años estancados en la esperanza de vida, que por supuesto no son 89 años. El problema viene de la cantidad de gente que se jubila antes por ley y deja de contribuir, no paga y cobra una buena pensión. Solo los autónomos se ven obligados a jubilarse con su edad o la penalización les hunde. En general en muchos colectivos públicos se van con 60 años sin penalización. Este sistema no funciona porque sale más que entra, y nadie quiere arreglarlo, Solo ponen Parches para que continué igual.