Vuelve 'el timo de la cita previa' para las declaraciones de la renta

Como ocurrió en anteriores ocasiones, la Agencia Tributaria (AEAT) ha vuelto a advertir a los contribuyentes de la existencia de números de teléfono no oficiales que ofrecen la posibilidad de solicitar cita previa para ir a la oficina. En el comunicado recuerdan que «además de suponer elevados costes de tarificación para los usuarios, las citas que se obtengan a través de dichos números podrían no ser válidas y por lo tanto no atenderse».

En el año 2014, la AEAT dio la voz de alarma sobre dos webs que no solo daban números falsos si no que solicitaban los datos necesarios para acceder al borrador, los mismos que se solicitaban en el portal oficial. El gancho del timo era brindar a la víctima la posibilidad de ser ellos los que se ocupasen de la realización de todos los trámites.

Después, en el 2015 la AEAT tuvo que enviar varios avisos, pues en esta ocasión no se hablaba solo de webs y teléfonos, también se localizaron ciertas cuentas de correo de 'pishing' (pesca en inglés) y aplicaciones en determinados markets de Apps no oficiales.

Ante esto cabe recordar, que los teléfonos del servicio de cita previa para Renta son 901 22 33 44 ó 91 553 00 71, y que el usuario solo asumirá, en su caso, el coste compartido de la llamada a un número 901.