Vacolba se adentra en el sector de los seguros para empresas Pedro Gamazo, nuevo director de Vacolba Correduría de Seguros.. / El Norte La compañía vallisoletana persigue asesorar a las sociedades de Castilla y León para potenciar la protección frente a los riesgos EL NORTE Valladolid Lunes, 4 diciembre 2017, 13:31

La compañía vallisoletana Vacolba acaba de incorporar a Pedro Gamazo para dirigir la nueva línea de negocio Vacolba Correduría de Seguros, enfocada a las empresas de Castilla y León. Como parte de su actividad, Vacolba viene desarrollando, la comercialización de seguro privado, para el cual cuenta con una gran cartera. La nueva línea de negocio que dirige Gamazo se enfoca al asesoramiento y la profesionalización de la gestión del riesgo que hasta ahora ha estado reservada a grandes empresas.

«Los riesgos afectan igual a pequeñas y grandes empresas y, si no se gestionan adecuadamente, pueden suponer un perjuicio patrimonial grave», explica Pedro Gamazo. «Para evaluar los riesgos, es necesario realizar una auditoría adecuada y un mapa de riesgos que en muchos casos no está al alcance de empresas medianas que no cuentan con un gerente de riesgos en plantilla», añade.

Esta nueva línea de negocio de Vacolba en el sector asegurador se enfoca precisamente a ayudar a las empresas a realizar la evaluación correcta de los riesgos, potenciando los niveles de protección y extendiendo las coberturas a los riesgos específicos de cada cliente, como si de un gerente de riesgos externo se tratara, así como a encontrar en el mercado la mejor cobertura optimizando el coste.

Pedro Gamazo tiene una extensa trayectoria en el sector de los seguros. Ha desarrollado su carrera en las multinacionales de mediación Marsh y Aon. Entre otros puestos, fue director de la oficina de Aon en Valladolid y ha gestionado la cobertura de riesgos de numerosas entidades públicas y privadas de Castilla y León. Las distintas posiciones en las compañías multinacionales, la gestión de muchos casos, incluidos los momentos de crisis, le han permitido alcanzar conocimientos avanzados en la evaluación de riesgos y la gestión de siniestros, las necesidades de las empresas y las opciones que ofrece el mercado asegurador nacional e internacional.

Diversificación

Correduría de Seguros es la nueva apuesta de Vacolba, que ha venido diversificando y ampliando su actividad desde que, en el año 2015, trasladara su sede a la calle Santiago de Valladolid. Para su director general, Andrés Macario, «la gestión eficiente enfocada a resultados es nuestra seña de identidad como ‘partner’ de negocio de nuestros clientes. En el proceso de la gestión de riesgos hemos detectado una oportunidad que están demandando las empresas de Castilla y León, un seguimiento personalizado desde que se evalúan los riesgos y se elige el producto adecuado, pasando por la gestión durante la vida de la póliza y la atención cercana en el caso de siniestro».

Vacolba, compañía de ámbito nacional con sede en Valladolid, es un ‘partner’ de negocio orientado a la venta en el entorno digital