Green Cola, un nuevo competidor para Coca Cola y Pepsi

Valladolid Jueves, 14 septiembre 2017

«El lado verde de la cola». Así se presenta esta nueva fómula, que combina las características tradicionales de un refresco con las últimas tendecias centradas en el bienestar de las generaciones más jóvenes. Iñigo Madariaga es el presidente de Green Cola Iberia, la filial que representa en la Península una bebida que pisa con fuerza en países como Rumanía o Holanda. Fundada en Grecia hace tres años por Periklis Venieris, exejecutivo de Coca Cola, la empresa domina ya el 12% de la cuota de mercado en el país heleno. Madariaga dispone del 40% de la filial y tramita todos los pasos para que brevemente podamos encontarar esta rompedora apuesta en supermercados, quioscos y establecimiento tradicionales de nuestro país. Apto para diabéticos, con cafeína extraída directamente del grano, endulzado con stevia y sin azúcares. La innovación y la inversión en el I+D+i impulsan a Green Cola a introducir el producto en un mercado dominado por grandes multinacionales como PepsiCo y Coca Cola.

–¿En qué se diferencia Green Cola de sus competidores?

–Coca Cola se asocia a lo rojo, Pepsi Cola a lo azul. El verde es una nueva concepción, lo que tu verás en el producto natural. Está endulzado con stevia, la cafeína se saca directamente del grano verde, por eso la producción también es más cara.

–¿Cómo surgió la idea?

–Periklis Venieris fundó al empresa. Fue ejecutivo de Coca Cola Tria Epsilon y decidió darle una vuelta a todos los refrescos haciendo un producto con calidad y naturalidad. Si una cosa no sabe bien, no vendes. Es una apuesta por reformular la fabricación de los refrescos con ingredientes naturales, independientemente de que te haga la producción más cara. Buscó una imagen moderna; colores distintos. En Grecia en el mes de abril el 17% de las latas vendidas de cola fueron de Green Cola.

–Coca Cola y Pepsi lanzaron productos endulzados con stevia anteriormente y no tuvieron éxito en nuestro país, ¿Existe espacio en el mercado para Green Cola?

–Nuestros principales competidores lanzaron Coca Cola Life y Pepsi Next. Los departamentos de marketing de estas compañías pensaron que había dos tipos de consumidores: aquellos que optaban por el producto original y aquellos que no querían azúcar. Buscaron el punto intermedio, aquellos que querían la mitad de calorías. Se dieron cuenta de que el consumidor no está interesado en esa opción. Si alguien quiere cuidarse o decide no tomar azúcar optará directamente por la opción completa, no por la mitad. No hay nicho de consumidores. Nos posicionamos contra el conjunto de las marcas competidoras, no sobre un producto en concreto.

–Se puede encontrar en distintos países ¿Qué diferencia existe entre el mercado de Holanda y Rumanía, por ejemplo?

–Son mercados muy distintos, en Rumanía se venden formatos más grandes, la ocasión de consumo es más común en el hogar y tiene más éxito la botella de plástico que la lata. Además no hay una hostelería tan desarrollada como en el resto de Europa. Hay que adaptar el producto a cada lugar.

–¿Dónde podremos encontrar Green Cola?

–Empezamos con la gran distribución hace dos meses y medio. Ya tenemos acuerdos con El Corte Ingles y con Gadisa, en cuyos establecimientos se podrá encontrar el refreso a finales de mes, y estamos a punto de cerrarlo también con Alimerka. Esperamos estar de inmediato en bares, tiendas tradicionales y panaderías de toda Castilla y León. La producción está hecha, solo queda tratar los últimos trámites burocráticos con los distribuidores.

–¿La estrategia comercial que seguís en España es similar a los demás países?

–No necesariamente. Vendemos en Arabia Saudí y no podemos usar la misma comunicación para España. Todo está apoyado en una campaña de publicidad con un enfoque para gente joven. Vamos a intentar que la comunicación sea entretenida y que incluso que se vuelva viral. Trabajamos con la multinacional J Walter Thompson para nuestra publicidad, queremos hacer cosas disruptivas. Además nos dirigimos también hacia las ‘decision makers’, es decir, mujeres de aproximadamente 40 años.

–¿En Castilla y León, qué retos existen?

–Aquí tenemos que conseguir captar a la gran población universitaria. Tenemos que hacer que Green Cola sea su producto. En Grecia, por ejemplo, está en los gimnasios. Coca Cola no suele estar en sitios donde se asocia salud o alimentación natural. Somos una marca de confianza que quiere captar las generaciones jóvenes, que además lo buscan ya que se asocia mejor con sus tendencias. Y no solamente eso, aquellos padres que quieren dar un refresco a sus hijos y garantizarles una alimentación sana, equilibrada y libre de azúcares, lo pueden hacer.