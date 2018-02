El Congreso presentará un escrito de rechazo al cierre de Gamesa Momento de la reunión entre el comité de empresa de Siemens Gamesa y los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, este miércoles en Madrid. / J. Lázaro-Ical El comité de empresa de la planta de Miranda de Ebro logra el apoyo unánime de los diputados burgaleses EL NORTE Valladolid Miércoles, 14 febrero 2018, 21:13

El comité de empresa de Siemens Gamesa de Miranda de Ebro (Burgos) ha dado este miércoles un paso más en su lucha por evitar el cierre de la planta de la multinacional que emplea a 134 trabajadores. Los representantes de los trabajadores han mantenido un encuentro con los portavoces de Empleo e Industria de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, de los que han obtenido su apoyo unánime.

Más información La Junta descarta un boicot a Siemens tras confirmar el cierre de Gamesa en Miranda

«Les hemos hecho llegar la viabilidad de la planta, creemos que hay alternativas para mantener esos 134 empleos en Miranda», ha explicado el miembro del comité de empresa Aitor Balanzategui. El apoyo de los diputados se materializará en la presentación de una proposición no de ley (PNL) de rechazo al cierre, que es «un pasito más en nuestra lucha por el mantenimiento del empleo», ha añadido Balanzategui.

Tras conseguir el apoyo de las Cortes de Castilla y León, los trabajadores de la planta han conseguido llevar esta reivindicación a la Cámara Baja para dar voz a «una injusticia que se está cometiendo con una mal llamada fusión, porque todos creemos que ha sido una absorción», ha considerado Balanzategui, que ha lamentado que «en lugar de traer beneficios para los trabajadores ha traído el cierre de la planta de Miranda de Ebro».

Preguntado por los medios de comunicación por la presentación del plan estratégico de la compañía que tendrá lugar este jueves en Madrid para el periodo 2018-2020, el representante de los trabajadores se ha mostrado pesimista porque «ya sabemos de antemano que no cuentan con nosotros». «Esto no viene de ahora, viene de atrás», ha dicho, cuestionando la decisión que desde la dirección aseguran que se tomó este pasado mes de enero, por lo que consideró que «se nos ha dejado morir». «Fabricábamos una pala de un modelo pequeño que se estaba quedando obsoleto y han dejado que los 134 trabajadores nos quedemos obsoletos con engaños hasta el último momento para seguir produciendo», ha lamentado. Los miembros del comité aseguran que la planta de Miranda no está en ese plan estratégico para los próximos tres años pero creen que «se puede revocar esa decisión».

Proposición no de ley

A la reunión de este miércoles en Madrid han asistido los representantes del comité de empresa de Siemens Gamesa así como la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, que ha explicado el contenido de la PNL que se llevará al Congreso y que consiste en «el rechazo absoluto al cierre de la planta y el apoyo innegable a los trabajadores para trabajar conjuntamente con todas las instituciones que puedan aportar algo para revertir esta situación», informa Ical.

Hernando ha agradecido el apoyo unánime de los partidos políticos en el Congreso y ha avanzado que llevarán esta iniciativa también al Senado «Pero no nos vamos a frenar en esto», ha advertido la regidora a la compañía, a la que ha aconsejado que «no piense ni por un momento que va a tener paz social en esto porque es una vergüenza lo que quieren hacer en Miranda, después de tener una plantilla que lo ha dado todo por la empresa y que se ha visto engañada por Siemens Gamesa».

Por su parte, la Esther Peña, ha lamentado la «terrible decisión» adoptada por la compañía «que esperemos sea revocable», y que, a su juicio, justifica esta proposición. En este sentido, ha pedido al Gobierno de la nación «que se dirija a la cúpula y a los mandatarios de Siemens Gamesa, que son los que toman esta decisión, y que les hagan ver la injusticia a la que someten no solo a la plantilla, sino a una ciudad tan golpeada en estos últimos años de crisis».

La también diputada por la provincia de Burgos del Partido Popular, Sandra Moneo, ha destacado igualmente la unidad de todos los grupos para apoyar a los trabajadores ante «una decisión inconcebible e incomprensible de una empresa que ha demostrado su viabilidad». «Miranda de Ebro no puede permitirse ni un cierre más», ha advertido, por lo que ha explicado que analizarán las condiciones de la fusión ante la creencia de que «no se trata de una decisión precipitada, sino adoptada desde hace tiempo que responde a un interés estrictamente empresarial».

Además de Peña y Moneo, en el encuentro han estado presentes la portavoz de Empleo del PSOE, Rocío Frutos, y el portavoz del grupo en el Senado, Ander Gil. Por parte del Partido Popular estuvo también el diputado por Burgos Jaime Mateu. Además, estuvieron presentes el diputado de Podemos Miguel Vila y el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Saúl Ramírez.