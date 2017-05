50 empresas reciben subvenciones de la Junta para ascender a sus trabajadoras

Las políticas de empleo, en su línea de apoyar a los colectivos más vulnerables, centran alguna de sus medidas en fomentar el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral. Precisamente este mes se ha publicado la nueva convocatoria de subvenciones que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Empleo, concede a las empresas para promover el ascenso profesional de la mujer, entendido el ascenso como un cambio de categoría profesional que conlleve la realización efectiva de funciones de mayor cualificación y un incremento salarial consolidable de al menos 1.390 euros brutos anuales (o la parte proporcional correspondiente en casos de reducción de jornada). Las ayudas van destinadas a microempresas y pymes de hasta 250 trabajadores cuyo centro de trabajo se encuentre ubicado en Castilla y León.

El presupuesto que la Junta destina a financiar estas ayudas asciende a un total de 100.000 euros. En la convocatoria pasada, publicada en mayo de 2016, se concedieron, según datos de la Consejería de Empleo, 50 solicitudes de empresas de Castilla y León –se puede hacer más de una solicitud por empresa siempre y cuando se refieran a trabajadoras distintas– por un importe total de 98.617 euros. Dado el presupuesto dedicado a este tipo de subvención y la cuantía que percibe cada solicitud concedida, el medio centenar es prácticamente la cifra máxima de beneficiarios por convocatoria. Las cifras cuadran porque no en todos los casos se percibe la cuantía íntegra. En supuestos en que los contratos de las trabajadoras ascendidas sean a tiempo parcial o se encuentren en régimen de reducción de jornada, la cuantía de la subvención se reduce en proporción a la jornada realizada.

Presencia femenina

Cada empresa beneficiara recibirá con carácter general una subvención de 2.100 euros por ascenso, que se ampliarán a 2.650 euros en el caso de que la trabajadora desarrolle su actividad en alguna de las profesiones con menor índice laboral femenino.

En términos laborales, se considera que las mujeres están subrepresentadas en todas las profesiones, excepto en aquellas que se recogen en la Orden de 16 de septiembre de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para las que la cuantía de la ayuda de la Junta queda en 2.100 euros. La lista es extensa, pero, a grandes rasgos, se pueden encontrar profesiones relacionadas con las ciencias de la salud y la sanidad, la educación, las ciencias sociales, la hostelería, el comercio, el Derecho, la industria de la alimentación y la del textil, asistentes, secretarias, trabajadoras sociales, azafatas, decoradoras, peluqueras y modelos. Las empresas cuyas trabajadoras se dedican al resto de profesiones no incluidas en la lista del Ministerio recibirán la cuantía más alta de las ayudas al considerarse ámbitos en los que las mujeres tienen menos representación profesional.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 10 de mayo y que extiende el plazo de solicitud hasta el próximo 31 de mayo, establece en sus bases reguladoras una serie de requisitos para la presentación de solicitudes y para la concesión de las mismas. Por ejemplo, advierte de que no son objeto de subvención los ascensos en el ámbito de las relaciones laborales de carácter especial, entre las que se encuentran las empleadas del hogar, las deportistas profesionales, las artistas de espectáculos públicos, las trabajadoras discapacitadas en centros especiales de empleo, las residentes para la formación de especialistas en ciencias de la salud, las abogadas que prestan sus servicios en despachos o aquellas mujeres que se encuentran en cumplimiento de condena en instituciones penitenciarias.

Microempresas y pymes

Según la convocatoria, tampoco podrán resultar beneficiarias de las ayudas para la promoción profesional de la mujer las administraciones públicas, las asociaciones profesionales, las fundaciones, las cámaras oficiales ni las instituciones religiosas. Las bases reguladoras establecen como requisito indispensable para optar a estas ayudas la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad –por la que se reserva un cupo de plazas para dichos casos– o de la no sujeción o exención de la misma.

Al tratarse de ayudas destinadas únicamente a microempresas y pymes, las subvenciones solo podrán aplicarse a empresas de menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual no exceda de los 50 millones de euros (o cuyo balance general anual no exceda de los 43 millones). Además, con el objeto de promover la continuidad laboral de estos ascensos, la trabajadora cuya promoción se subvenciona no podrá verse afectada por un expediente de regulación de empleo –ni de suspensión de contrato ni de reducción de jornada– en los tres meses anteriores al ascenso, ni en el momento del mismo, ni en el año siguiente.

Con la concesión de estas ayudas, la Junta de Castilla y León busca mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral e incrementar los niveles de empleo y condiciones laborales, «mediante la eliminación de obstáculos que impidan su acceso a determinados puestos de trabajo a través del ascenso profesional», tal y como explican desde la Consejería de Empleo.