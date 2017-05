Más de la mitad de las pymes españolas siguen con dificultades para obtener financiación

El 17% de las pequeñas y medianas empresas españolas que busca financiación -138.000- prevé crear más de 564.000 puestos de trabajo en los próximos tres años si llega a obtenerla. Así lo pone de manifiesto el IV Informe sobre Financiación de la Pyme en España, impulsado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar), que destaca igualmente que otro 43,5% de las pymes (354.000) consideran «clave» el acceso al crédito para mantener el empleo en sus organizaciones.

Un dato relevante de este estudio apunta a que el 55,7% de las pymes que ha requerido de crédito ha tenido dificultades para financiar sus proyectos, tras encontrar como principal obstáculo la imposibilidad de aportar las garantías solicitadas, en el 33,6% de los casos. En este punto, también es llamativo el porcentaje de pymes que señalan al precio de la financiación como una traba destacada (el 24,3% del total). Sigue perdiendo importancia como obstáculo la falta de disponibilidad de fondos en el mercado financiero.

Según informó Cesgar en un comunicado, el informe, que es el único de este tipo que incorpora a todos los sectores de actividad e incluye datos relativos al colectivo autónomo y al sector primario, detecta un ligero empeoramiento en el acceso de las pymes a la financiación con respecto al año anterior, por una mayor petición de garantías y el aumento de los costes asociados a la misma. El documento, presentado en Madrid por José Rolando Álvarez Valbuena, presidente de SGR-Cesgar, refleja que el 21,7% de las empresas españolas ha tenido necesidades de financiación, cuando el año pasado fue el 29,6%, ahora bien, si se excluyen las empresas de un solo trabajador esta cifra se sitúa en el último semestre en el 26,8%. De igual manera, pone de manifiesto que son menos las pymes que han apostado por la innovación y la internacionalización, pero tienen mayores necesidades de financiación que el resto (31,6 frente al 21,1% de las no innovadoras, y 37,3 frente al 20,8% de las que no exportan). La cuota exportadora de las empresas no supera el 20% en la mayoría de las pymes encuestadas.

Por sectores, la industria, los servicios a los transportes y los servicios a las empresas son más propensos a requerir de crédito para afrontar sus proyectos.

El destino principal de esas necesidades de financiación ha sido atender necesidades puntuales de tesorería (circulante), en el 72,6% de los casos, y la inversión en equipo productivo, en un 20,9%. En cuanto a las perspectivas de facturación, el informe detecta un aumento de la facturación media y una mejoría moderada de las expectativas de las empresas, entre las que se detecta un desplazamiento del tramo inferior de facturación al medio, ganando en peso las pymes que declaran entre 300.000 y 600.000 euros un 8%. Las empresas que prevén crecer son el 42,3%, y de ellas, el 3,8% baraja avances importantes; el 44,3% prevé estabilizarse y el 3,9% considera que disminuirá su facturación (en este último caso es la mitad que hace un año).

El Informe señala que se ha reducido, de manera generalizada, el uso de productos financieros durante el último año, con la única salvedad del crédito de proveedores (el 38,1% de las pymes lo utilizan) y es uno de los mejor valorados (7,7 sobre 10). Los avales y garantías son utilizados por un 5% de los encuestados.

Por sectores

El 67,3% de las empresas con necesidades de financiación en los últimos seis meses ha recurrido a financiación ajena, si bien ese porcentaje se ha reducido en casi 10 puntos en el último año como consecuencia del mayor protagonismo de los fondos propios para resolver esos requerimientos (29,7% frente al 15,2% en marzo de 2016).

El estudio destaca, igualmente, que el 73,8% de las pymes con necesidades de crédito recurrieron a su banco en los últimos seis meses, cuando hace un año el porcentaje ascendía al 84,4%, de manera que la importancia de la financiación bancaria se ha reducido significativamente. Precisamente el resultado de las negociaciones con las entidades financieras muestran un claro empeoramiento con respecto a hace un año, al haber obtenido financiación de aquellas un 70,8% de las empresas, frente al 83,9% en marzo del pasado ejercicio.

Sin embargo, las condiciones de acceso al crédito parecen haber mejorado y la exigencia de garantías se ha reducido al 45,8% entre las empresas que han obtenido financiación.

La necesidad de garantías es mayor en los servicios que en la industria o la agricultura, así como en las empresas que exportan, innovan y tienen menos de cinco años. En cuanto a los avales técnicos, fueron requeridos por el 3% de las pymes durante los últimos seis meses.