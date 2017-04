José Rolando Álvarez reclama un pacto social para frenar las malas prácticas empresariales

El presidente de Grupo Norte, José Rolando Álvarez, ha reclamado un gran pacto social en España que acabe con las malas prácticas que se están produciendo en el sector de multiservicios «y que afecta a las empresas que estamos intentando hacer las cosas del modo correcto y como consecuencia a miles de trabajadores».

Álvarez ha recordado que los tribunales han anulado ya más de medio centenar de convenios de empresa firmados sin la representación real de los trabajadores y considera que ha llegado el momento de promover un pacto conjunto que establezca un crecimiento armónico como garantía de estabilidad, «donde los salarios estén vinculados a la productividad, y que suponga un antídoto contra la desigualdad».

No a las prácticas fraudulentas

Necesitamos, ha dicho, «un gran pacto social que impida que haya una España a dos velocidades y donde las prácticas fraudulentas no tengan cabida en la cultura empresarial».

En este sentido, ha defendido la reforma aboral que en 2012 «nos permitió ganar flexibilidad en un momento extremadamente delicado para nuestro país», pero al mismo tiempo ha denunciado el modo en el que «algunos operadores han aprovechado la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales para reducir sus costes con salarios inferiores y atentando contra la sana competencia».

«No hemos querido ni vamos a participar nunca de esas prácticas, aun sabiendo que en el corto plazo están afectando a nuestra cuenta de resultados»,

El presidente de Grupo Norte ha hecho una llamada a la reflexión, por un lado a los clientes «para que todos sin excepción apostemos por un nuevo modelo basado en el conocimiento y en el valor, en el que la competitividad se alcance gracias a empleos productivos y no a costa de los salarios» y, por otro, a las administraciones «para que acaben con el monopolio del precio como único criterio de adjudicación en beneficio de la calidad de los servicios públicos que los ciudadanos merecen».

Grupo Norte ha venido resolviendo esta situación aplicando, como principio general, los convenios sectoriales pactados con los representantes de los trabajadores. José Rolando Álvarez ha reconocido que esta forma de actuar ha supuesto sacrificar parte de las ventas al no poder competir en costes en igualdad de condiciones para determinados contratos.

«Ni hemos querido ni vamos a participar nunca de esas prácticas, aun sabiendo que en el corto plazo están afectando a nuestra cuenta de resultados» ha dicho, para añadir a continuación que «no se trata de creernos más puristas que nadie; se trata de comprender que la nueva industria de los servicios, al menos así lo entendemos en Grupo Norte, no es aquella vinculada a los salarios no productivos, sino al compromiso conjunto de empresa y trabajadores en un proyecto común. No es aquella que habla en términos de costes, sino de valor. Y desde luego no es aquella que recurre al fraude de ley para ser más competitivos, sino a la transparencia y a la responsabilidad»