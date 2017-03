«La reforma laboral beneficia a unos y perjudica a otros, pero se utiliza para polemizar»

Mari Paz Robina dirige desde hace siete meses una de las principales industrias del País Vasco, la planta que Michelin tiene en Vitoria. Da empleo de forma directa a alrededor de 3.200 trabajadores y su producción anual de 200.000 toneladas de neumáticos representa el 50% de lo que fabrica en España esta multinacional francesa –tiene otras tres plantas en Valladolid, Aranda de Duero (Burgos) y Lasarte (Guipúzcoa)–. Esta vallisoletana licenciada en Ciencias Químicas –que ya trabajó en Vitoria entre 1988 y 1993 y que asumió el cargo tras dirigir la planta de Aranda los últimos siete años– defiende el valor de las compañías industriales como generadoras de empleo y riqueza: «Son el motor de la economía». Y cree que «hay que cuidarlas».

– Afronta, desde la dirección de Michelin-Vitoria, quizá el mayor reto profesional de su carrera. ¿Cómo están siendo los primeros meses?

– Es un reto que asumo con gran ilusión y sin perder de vista la gran responsabilidad que este puesto conlleva, por la importancia que tiene para el grupo Michelin y, sobre todo, para el bienestar de muchas familias.

– ¿El desafío, si cabe, es mayor por su condición de mujer en un sector como la industria liderado mayoritariamente por hombres? Se puede decir que usted es una pionera, la primera mujer en dirigir una planta de Michelin.

– Llevo toda mi vida siendo la primera mujer en algo dentro de un mundo industrial muy basado en las figuras masculinas. Cuando vine a Vitoria hace 28 años también fui la primera mujer técnico que entraba en los talleres. Pero creo que debemos perder de vista la connotación de hombre-mujer. No llegaremos a hablar de igualdad hasta que no dejemos de hacernos este tipo de planteamientos cuando hay una mujer al frente de una empresa como esta.

– Pero ese debate existe. Y si las mujeres están igual de capacitadas que los hombres, ¿por qué no llegan a los mismos puestos de responsabilidad?

– Es evidente que están igual de capacitadas, pero tenemos un peso histórico detrás que hace que a la hora de afrontar cambios todo vaya de una forma lenta. La sociedad ha evolucionado pero la implicación de la mujer debería ser mayor, no solo en puestos de responsabilidad, sino a todos los niveles en las diferentes estructuras industriales.

– El sector de la automoción, clave en la economía, ¿vive un momento dulce?

– Es verdad es que 2016 ha sido un año de crecimiento. Yo manejo, sobre todo, datos de Europa porque estamos condicionados por las exportaciones a esos mercados. Y las ventas europeas han subido algo más del 6%. Se prevé que para este año la línea siga siendo ascendente, también en España.

– ¿A pesar de las amenazas exteriores debido al ‘brexit’ o a las políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos?

– Esos acontecimientos crean, de momento, incertidumbre porque nadie sabe qué va a pasar. Y tampoco sabemos cómo pueden afectar.

– ¿Ha llegado el momento de poner fin a la reforma laboral, de la que se cumplen cinco años? ¿Ha sido buena o mala para la economía y el empleo?

– No me atrevo a pronunciarme en su globalidad, porque cuando se hace una reforma de este calado beneficia a unos y perjudica a otros. No quisiera posicionarme sobre si ha sido buena o mala, favorable o desfavorable. Es un asunto que se utiliza para polemizar y politizar.

– ¿Se puede decir ya que la crisis económica se ha superado?

– No creo que llegue el momento en el que digamos que se ha acabado la crisis. En un mundo cambiante e incierto como el actual, no sabemos qué pasará mañana. Eso nos va a influir en la manera de funcionar. Pero no vamos a volver a un punto similar al que teníamos previo a la crisis en 2008 o 2009. Si la pregunta es si la economía se está recuperando, pues va algo mejor, sí, pero muy lentamente.

– ¿Son adecuados los costes de producción que deben afrontar las empresas o queda mucho camino por recorrer en ese sentido?

– La competitividad en costes de producción hay que seguir trabajándola. Además, están los costes fijos de energía, y ahí tenemos márgenes de mejora en comparación con otras zonas. Pero sin quitarle importancia a los costes de producción y el precio por unidad fabricada, es casi tan importante saber adaptarnos a las peticiones de los mercados de forma más flexible y ser capaces de reaccionar con rapidez.

– Usted, al igual que otros directivos y empresarios, ve en la flexibilidad un aspecto clave para mejorar los rendimientos. En cambio, la parte sindical no tiene esa misma concepción.

– Yo creo que todas las empresas e industrias tienen que ir hacia una mayor flexibilidad en sus procesos productivos, en su forma de trabajar, para poder dar al cliente lo que necesita cuando lo necesita. Y no hablo solo de distribución de las horas de trabajo, donde también debemos ser capaces de ser más flexibles.

– ¿Qué pide la directora de una fábrica de Michelin a los representantes de los trabajadores en su conjunto?

– Diálogo, es fundamental. En una empresa estamos todos para lo mismo, globalmente. Mi objetivo es crear el mayor número de empleos en la fábrica y que sean de mayor calidad. Es un reto que debería ser compartido en todas las empresas. Si las partes acercamos posturas, es más fácil.

– ¿Está suficientemente reconocida la labor de los empresarios?

– Quizá no siempre, pero este debate estará siempre ahí. Hay que poner la industria y la empresa en el lugar que se merecen y darle el valor que tienen como motor de la economía.