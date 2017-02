Trump pone en guardia a las pymes de la región en pleno récord de ventas en EE UU

Pese a que todavía no hay herida, no está de más en este caso ir comprando vendas. Que Estados Unidos imponga un arancel a la importación de productos mexicanos no parece tener demasiado que ver con las empresas de Castilla y León. Pero ya han surgido voces de advertencia ante la posibilidad de que una ola de proteccionismo, en un momento en que el crecimiento económico global es aún débil y desigual, termine por impactar de lleno en el comercio mundial y pueda «eclipsar cualquier avance originado por las medidas de estímulo», en palabras del Fondo Monetario Internacional. Y el comercio exterior tiene cada más protagonismo en las economía de Castilla y León. Y Estados Unidos es ya el noveno destino de las exportaciones de las empresas de la comunidad autónoma.

Las exportaciones de las empresas de Castilla y León a EE UU superaron en agosto de 2016 las de todo 2015 y en noviembre, con los últimos datos disponibles, ascendían a 354,11 millones de euros tras crecer el 56,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando totalizaron de enero a diciembre 246,31 millones. Ya en 2015 registraron un crecimiento del 67,1% con respecto al ejercicio precedente. El año pasado, el gigante norteamericano fue el 12º país que más exportaciones de la comunidad recibió, el 1,6% del total. En los once primeros meses de 2016 acumula una cuota del 2,4% y es ya, después de siete países de la UE y de Turquía, el noveno destino donde más venden las empresas de la región.

Los consejos e incentivos por parte de las administraciones, las instituciones y las organizaciones empresariales para que las pymes diversifiquen el destino de exportaciones y apuesten por nuevos mercados han dado buen resultado en el caso de EE UU, que en los últimos tiempos ha ganado peso y cuota en el comercio exterior de las compañías de Castilla y León de forma imparable. En poco más de año y medio, el país que preside Donald Trump ha duplicado tanto el volumen de productos que importa de Castilla y León como su cuota en el reparto del valor de los productos exportados por la región.

«De momento, la incertidumbre que ha generado el discurso de Trump ya puede considerarse un efecto negativo porque mantiene a todo el mundo en una especie de impasse, y porque atisbamos que aparentemente está dispuesto a pasar de las palabras a los hechos», opina Gerardo Gutiérrez, fundador de la farmacéutica Gadea y miembro del consejo de administración de la norteamericana Amri. La «inquietud» proviene, sobre todo, «por cómo pudieran afectar sus decisiones al comercio global, ralentizándolo o haciendo que se resintiese».

«Me cuesta imaginar que un país como EE UU vaya a levantar barreras arancelarias –continúa–. No digo que no pueda llegar a pasar, pero sin duda sería un flaco favor para el desarrollo mundial y para la globalización que, a pesar de ser denostada por algunos, ha permitido que millones de personas salgan de la pobreza».

Si bien en los escasos días que lleva alojado en la Casa Blanca ya ha dado muestras de estar dispuesto a llevar a la práctica las soflamas que lanzó cuando candidato, Gutiérrez confía en que «los muchos mecanismos de estabilidad que tiene un país como Estados Unidos acaben por imponer un equilibrio».

El grupo químico-farmacéutico de origen leonés Gadea Pharmacy fue adquirido en 2015 por la estadounidense Albany Molecular Research Inc. (Amri), con la mitad de sus centros de fabricación en EEUU y la otra mitad, en la UE. «Al estar en los dos lados nosotros no vamos a sufrir especialmente unas eventuales barreras arancelarias, pero hablando en hipótesis sí podríamos llegar a vernos obligados a recomponer la organización de nuestros centros de especialidades, con lo que terminaríamos por duplicar esfuerzos y ser menos eficaces».

Para Vicente Garrido Capa, cuya empresa Lingotes Especiales tiene planes de negocio en Estados Unidos, «lo prudente es esperar», pero también «estar preparados para cualquier cosa, por si acaso». «En realidad un auge del proteccionismo por parte de un país comoEEUU tampoco puede pillarnos por sorpresa:nosotros hemos mandado piezas allí en el pasado, sin aranceles, y aun siendo muy competitivos en precio y calidad han optado por comprarlas a fabricantes americanos;siempre han sido muy patriotas en ese sentido».

Lingotes Especiales trabaja con un socio fundidor estadounidense para participar con él en una fábrica de mecanizado, para lo que baraja establecerse en Illinois, Carolina del Sur u otro estado. «Conozco empresas que habían iniciado proyectos en México y ya los han parado –explica–. En cualquier caso, ahora parece recomendable tomarse las cosas con calma, porque también están entrando ya en escena los jueces para puntualizar las decisiones de Trump». Garrido Capa recurre al dicho español de que «hay que darle tiempo y distancia al toro» y advierte de que encuentra «bastante más problemático para las empresas españolas el ‘brexit’».

Si en 2015 fueron 1.219 empresas de la región las que llevaron sus productos y servicios al país de las barras y estrellas, 131 más que en 2014, en los ocho primeros meses del presente año ya fueron 1.004, el 5,4% más que en el mismo periodo del pasado. En 2016, tienen la consideración de exportadoras regulares (han vendido en el país los cuatro últimos años consecutivos) 406, es decir el 40% del total. Por otro lado, solo 164 de las empresas de Castilla y León que exportan a EE UU, el 16% del total, venden allí más de 50.000 euros, lo que da una idea de la fuerte apuesta de las pymes por el mercado estadounidense.

Los sectores que más intereses comerciales tienen en EE UU son el agroalimentario, el de bebidas, los bienes de consumo y los productos industriales y tecnológicos. Castilla y León vende en los 50 estados jamones, vinos con DO, galletas, volframio, productos farmacéuticos (cortisona anticonceptivos, espermicidas, etc), preparados capilares y lacas, piezas de caucho, metal y de otros tipos para coches, alfombras, máquinas para preparación de comidas y conductores eléctricos, entre otros.