La Junta admite su «inquietud» por el retraso del plan industrial para la planta de Ávila de Nissan

La Junta admite que la demora de la multinacional automovilística Nissan en presentar el anunciado plan industrial para el futuro de la planta de esta compañía en Ávila, «inquieta y preocupa» al Ejecutivo regional, que reclama de la compañía que preside Carlos Ghosn, patrón también de Renault, una inmediata respuesta que confirme la continuidad de esta factoría donde desde finales del año pasado ha dejado de fabricarse uno de los dos modelos de camiones que producía, el NT500, presentado en 2013 precisamente como el sustituto del que se ensambla en esta fábrica desde hace años y cuya vida útil se prevé que finalice en 2019. «Creo que Nissan no ha dado las explicaciones suficientes sobre este asunto», ha manifestado el consejero de Emplejo, Carlos Fernández Carriedo.

El titular de Empleo del Ejecutivo de Castilla y León ha hecho estas declaracioens tras visitar el centro de formación profesional Camino de la Miranda, en Palencia, en el que se ofrecen numerosas actividades formativas relacionadas con el ámbito de la industria de la automoción. «Hemos venido colaborando con el comité de empresa, con los sindicatos mayoritarios, que tienen un comportamiento completamente positivo y colaborador en este ámbito», ha recordado Fernández Carriedo, quien ha destacado cómo los representantes sindicales llegaron en su día a acuerdos con Nissan en el ámbito de sus compromisos para el futuro. «La propia Junta de Castilla y León ha colaborado con Nissan vinculando esa ayuda a un plan industrial que de empleos y garantía para los próximos años y ese plan industrial tenía que haberse presentado en el año 2016», ha precisado el consejero.

«No sabemos el plan inicial»

La preocupación surge, ha dido Carlos Fernández porque «ha acabado el año y ese plan no se ha presentado y a nosotros nos genera inquietud y preocupación porque no sabemos el plan inicial», ha comentado. El plan industrial, previsto hasta el año 2013, debía señálar las previsiones de fabricación del modelo NT500 y otros posteriores hasta el año previsto. Nissan anunció a comienzos del año pasado que 'congelaría' la fabricación del NT500 porque su motor no cumplía con las normas de máximos de emisiones contaminantes de la nueva normativa europea que ha entrado en vigor este año. La compañía de origen japonés ha señalado en varias ocasiones que informará de su decisión, pero la toma de la misma se ha retrasado en varias ocasiones. La semana pasada, portavoces de Nissan señalaron que se adoptará «en breve», sin señalar un momento concreto. Esto ha provocado el malestar en la Junta, quien a través de Fernández Carriedo ha puntalizado que «vamos a ser muy exigentes en reclamar el cumplimiento de los compromisos de Nissan había asumido en torno a la presentación de un plan industrial que de garantía al futuro de la empresa en Castilla y León», tal y como ya adelantó la semana pasada la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Carriedo rememoró en este sentido que hay subvenciones otorgadas por el Ejecutivo regional de común acuerdo con el ámbito del Diálogo Social y con los propios trabajadores a través del comité de empresa «y lógicamente estas subvenciones, en alguna medida pueden estar vinculadas a estos planes industriales y son además ayudas que contienen fondos de la Unión Europea», ha destacado. De manera de que, «en en el caso de que finalmente Nissan no cumpla sus compromisos nosotros llegaríamos a comunicar este hecho a la UE, que es copartícipe a través de la Junta de la concesión de estas subvenciones a los efectos de lo que pudiera corresponder incluso del retorno de las mismas», ha asegurado Fernández Carriedo.