GMV invierte en la empresa espacial española PLD Space

La multinacional tecnológica GMV, con un centro de producción tecnológico en la población vallisoletana de Boecillo, ha decidido apostar por el proyecto de PLD Space y tomará parte del accionariado de esta joven compañía espacial. Asimismo, GMV desarrollará tecnología clave y trabajará conjuntamente con PLD Space en el desarrollo de los lanzadores ARION 1 y ARION 2, actividad que permitirá a ambas empresas crecer y posicionarse de manera estratégica en el mercado de los pequeños lanzadores espaciales.

El respaldo corporativo de GMV a PLD Space ha permitido desbloquear una inversión total de 6.7 millones de euros, entre inversión privada a través de un fondo de inversión y un 'family office', ambos ubicados en la Comunidad Valenciana, y financiación pública, con la contribución de CDTI, ENISA, SUMA Teruel, IVF e Instrumento Pyme, de la Comisión Europea.

30 años de experiencia

Bajo este acuerdo, GMV, compañía referente en el sector espacial mundial, aportará sus más de 30 años de conocimiento y experiencia en el sector para desarrollar la Aviónica completa de ARION 1 y ARION 2, lo que incluye el Guiado, Navegación y Control (GNC), la telemetría y el software embarcado de ambos lanzadores. Adicionalmente, el equipo de GMV participará junto con PLD Space en las operaciones de integración, calificación y soporte al lanzamiento de ARION 1 y ARION 2, todo ello durante la fase de vuelos de prueba y vuelos comerciales. Estas operaciones están previstas que den comienzo a finales de 2018, con el vuelo inaugural del lanzador suborbital ARION 1 desde la base de lanzamiento de El Arenosillo, en Huelva.

ARION 1 tendrá dos propósitos muy importantes para el éxito de esta iniciativa empresarial. A nivel comercial, este cohete servirá como vehículo de acceso frecuente y económico al espacio, para desarrollo tecnológico y experimentación científica en condiciones espaciales. A nivel tecnológico, ARION 1 será el predecesor y el demostrador tecnológico de un vehículo mucho más grande y ambicioso, ARION 2, cuya misión será situar pequeños satélites de hasta 150 kg en órbita terrestre.

Recientemente GMV ha participado en otros desarrollos espaciales semejantes, entre los que se incluyen varios vehículos de la Agencia Espacial Europea (ESA), tales como el lanzador europeo de generación avanzada VEGA y el vehículo de reentrada IXV. Igualmente, GMV ha participado en proyectos de investigación de tecnología aplicada a aviónica para lanzadores, como el demostrador tecnológico SPARTAN (Space Exploration Research for Throttleable Advanced Engine) o el banco de pruebas de aviónica para la nueva generación de vehículos de transporte NGT-ATB (New Generation Launcher and Space Transportantion Advanced Avionics Testbed), para la Comisión Europea y Agencia Espacial Europea, respectivamente.

Contrato con la Agencia Espacial Europea

Este importante hito en la historia de PLD Space acontece tras el reciente contrato concedido por la Agencia Espacial Europea (ESA) a PLD Space para el desarrollo de la tecnología de reutilización aplicada a lanzadores, enmarcado bajo el programa de futuros lanzadores de la agencia FLPP (Future Launchers Preparatory Program). El proyecto aprobado recientemente por la ESA, llamado LPSR (Liquid Propulsion Stage Recovery), permitirá a PLD Space retornar desde el espacio la primera etapa de ARION 2, permitiendo reducir los costes de acceso al espacio para pequeños satélites. Además, el proyecto está concedido de manera que los desarrollos tecnológicos puedan ser aplicables a otros futuros lanzadores, tanto de PLD Space como de la propia ESA.

El mercado de los pequeños satélites, principalmente enfocado a las telecomunicaciones y la observación terrestre se cuantifica en más de 7.000 millones de dólares en 2020 y pretende ser la nueva revolución tecnológica en el sector espacial.

Con esta inversión, PLD Space comenzará el desarrollo completo de ARION 1 así como las instalaciones necesarias para su fabricación, integración, ensayo y lanzamiento. Actualmente, las oficinas principales de PLD Space están ubicadas en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), mientras que el banco de ensayos de Propulsión está en el Aeropuerto de Teruel. La empresa se trasladará durante 2017 a su nueva nave de fabricación e integración de cohetes y satélites, en Elche. Además, PLD Space construirá nuevos bancos de ensayos en Teruel, donde probará sus nuevos motores cohetes y también los cohetes completos para su puesta a punto antes de volar al espacio.

1.200 empleados

GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. Opera en los sectores: aeroespacial, defensa y seguridad, transporte, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la Información para administraciones públicas y grandes empresas. Obtuvo unos ingresos en 2015 de 127 millones de euros, con una plantilla de más de 1.200 profesionales. Cuenta con filiales en Alemania, Colombia, Francia, EEUU, India, Malasia, Polonia, Portugal, UK y Rumanía y el 65% de su facturación proviene de proyectos internacionales en los cinco continentes.

Por su parte, PLD Space es una empresa espacial española, fundada en 2011 por dos ingenieros españoles. La empresa, ubicada en el Parque Científico y empresarial de Elche, está desarrollando la familia de cohetes lanzadores reutilizables ARION, enfocada a proporcionar acceso científico y comercial al espacio para pequeños satélites y cargas de pago suborbitales. Su principal objetivo es el de proveer de servicios de lanzamiento comerciales de manera frecuente, efectiva en costes y desde Europa.