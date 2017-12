Las empresas que apuestan por el ecodiseño creen que abarata costes y eleva el beneficio

La compra pública, fundamental para la transición circular

La jornada contó también con la participación de Luis Manuel Navas, vicerrector de Infraestructuras de la Uva;Rosa Huertas, directora de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid;y Pablo Gómez, subdirector de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que pusieron el foco en el apoyo que las instituciones están prestando a la investigación y a la eco-innovación para la economía circular.

También intervinieron Yolanda Núñez, responsable de I+D y Sostenibilidad del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, y Jesús Díez, director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural. Núñez se refirió al problema de que «tras el maquillaje ambiental que se ha producido por parte de muchas empresas, el consumidor desconfía y está rechazando lo verde porque no se lo cree». «La gran proliferación de etiquetas ambientales hace que la comunicación no sea efectiva, ya que el consumidor no las identifica», por lo que es preciso dar con «el mensaje correcto, el código correcto y el canal correcto».

Díez incidió en las novedades introducidas por la Ley de Contratos del Estado, que contempla la compra pública verde o circular: «ya no valdrá la oferta más barata en la fase de construcción, sino en todo el ciclo de vida del producto». «La compra pública se erige en fundamental para la transición a la economía circular por su importancia en el PIB», recordó. Y rompió algún que otro mito:«A veces nos centramos en ahorrar con LED en el alumbrado y se puede ahorrar mucho más con los equipos informáticos adecuados. Hemos conseguido 20.000 kw de ahorro en el PRAE, donde somos apenas 60 personas. Es una barbaridad».