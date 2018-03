Los depósitos de los castellanos y leoneses baten récords mientras el crédito marca mínimos La distancia entre el dinero que capta y presta la banca alcanza los 21.181 millones, máximo histórico ÁNGEL BLANCO ESCALONA VALLADOLID Martes, 20 marzo 2018, 19:25

Jamás tuvieron los castellanos y leoneses tanto dinero depositado en los bancos como al cierre del año 2017. Ynunca fue tan abultada la diferencia entre el dinero que las entidades captan de los ahorradores de la comunidad autónoma y el capital que prestan a sus clientes de las nueve provincias. Esta brecha alcanza en la actualidad los 21.181,7 millones de euros y ha aumentado en 3.200 millones en el último año.

Si Castilla y León siempre ha sido un territorio apetecible para las entidades financieras por el carácter tradicionalmente ahorrador de sus gentes, ahora es ya un auténtico chollo. No en vano, lo que se conoce como actividad típica o habitual de la banca, captar fondos de sus clientes en forma de depósitos para luego prestárselos a su vez a otros clientes en forma de créditos, arroja unos resultados como no se conocían. La ratio inversora (el porcentaje de créditos concedidos sobre el total de depósitos) del sector bancario en la región está, literalmente, en mínimos.

Los castellanos y leoneses confiaron el año pasado a la banca 66.560 millones de euros en depósitos y esta les ofreció créditos por una cantidad un tercio menor, en concreto 45.379 millones. Si comparamos ambas cifras con las de un año atrás comprobamos que los depósitos han crecido el 1,58% (cuatro décimas más que en el conjunto de España); mientras que los créditos han menguado el 4,55% (dos puntos más de lo que ha decrecido la media del país).

El diferente estatus que tiene Castilla y León en el panorama nacional según se mire su capacidad de ahorro o su trato crediticio es tan evidente como chocante. Según los datos del Banco de España, el dinero depositado por ciudadanos y mercantiles supone el 5,51% del total nacional, una cuota que en el último decenio solo fue superada en 2013 (por poco, pero llegó al 5,55%) y que en ningún momento ha bajado del 5,20%. Mientras, el crédito con el que la banca financia a empresas, particulares e instituciones representa el 3,56% del país, es decir, dos puntos menos que los depósitos. Además, ese porcentaje de participación nunca ha sido tan bajo. En 2008 llegó a ser del 4,19%.

Con una ratio inversores del 68%, Castilla y León es la segunda que peor resultado registra, por detrás de Galicia (65,5%). Siete autonomías tienen ratios positivas, con Cataluña (141%) a la cabeza.

Las entidades tienen prestados en Castilla y León 45.379 millones, mientras sus clientes acumulan depósitos por valor de 66.560

Bancos, cooperativas y establecimientos financieros pasaron de prestar 14.000 millones de euros más de los depósitos existentes en la región en diciembre de 2008, a prestar 18.000 millones menos de los captados ocho años después. Castilla y León es, con estos datos, también la segunda comunidad que arrastra una mayor contracción en la financiación durante la crisis económica y después de cerca de cuatro años de recuperación. El saldo de crédito vivo es en la actualidad el 41% menor que el que había en 2008, con Galicia por delante con el 43% y la media nacional, en el 31%. En Madrid, la cantidad prestada en la actualidad está ya solo el 13% por debajo de la de 2008.

Según el último informe sobre financiación de la pyme de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR-Cesgar), el 18% de las pequeñas empresas siguen sin obtener la financiación que necesitan y el 56% de las pymes que han necesitado un crédito han tenido dificultades para conseguirlo. El propio director general de Iberaval declaraba recientemente que mientras las empresas con buen ‘rating’ tienen una sobreoferta de crédito y las entidades incluso llaman a sus puertas, aquellas que no pueden presumir de nota calificadora, así como los nuevos proyectos, encuentran más dificultades y han de recurrir a alternativas como la SGRregional.

Si bien la práctica totalidad de bancos que operan en Castilla y León registran ya tasas positivas de crecimiento en la concesión de créditos, todavía falta para que los actuales incrementos de la financiación resulten suficientes para hacer crecer el saldo crediticio total. No hay que olvidar que en nueve años (de 2000 a 2008) el volumen de crédito en circulación en la comunidad casi se cuadruplicó, al pasar de 20.000 a 77.000 millones de euros. Las nuevas operaciones, pues, no alcanzan a compensar los importes de aquellos préstamos que llegan a la fecha de vencimiento y no se renuevan.

De los 45.379 millones a que asciende el crédito en Castilla y León, 3.613 millones han sido prestados a las Administraciones Públicas y los 41.765 millones restantes, a los ‘otros sectores residentes’, empresas y ciudadanos. Los dos epígrafes evolucionan de forma decreciente con respecto a 2016, si bien el descenso es del 15,5% en el caso de las primeras y del 3,5%en el de los segundos.