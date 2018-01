Bankia ofrece una herramienta digital para la toma de decisiones

La plataforma, denominada ‘SOLUCIONA EMPRESAS’, ayuda a resolver dudas o problemas que surgen en el día a día de la empresa EL NORTE Valladolid Martes, 9 enero 2018, 18:26

La tecnología ha llegado para hacernos la vida más fácil. Bajo esta filosofía, Bankia ofrece a cualquier empresa, sea o no su cliente, ‘Soluciona Empresas’, una plataforma digital que aglutina un conjunto de herramientas pensadas para ayudar a las empresas españolas en la toma de decisiones en su día a día. En ocasiones, el día a día nos plantea unas situaciones que el empresario o gestor no sabe controlar o tiene serias dudas. Hoy no hay necesidad de dejarse guiar por el instinto o por la intuición, puesto que el mundo digital nos ofrece una amplia variedad de opciones que permite tomar decisiones de una forma racional y con mayor dosis de seguridad.

El servicio ‘Soluciona Empresas’ consta de nueve herramientas digitales abiertas a cualquier empresa, sea cliente o no de Bankia, ya que las empresas son un sector estratégico de la entidad. Además, todas las empresas interesadas pueden utilizar esta plataforma sin coste alguno.

La plataforma digital busca tres objetivos principales: Que la empresa en cuestión venda más, gestione mejor sus riesgos y sea capaz de obtener más recursos para su crecimiento. Para ello, ‘Soluciona Empresas’ ofrece dos instrumentos básicos que son ‘Índicex’ y ‘Exporta’. Índicex es una plataforma desarrollada por Bankia que analiza, a través de diversos parámetros, el nivel de competitividad digital de la empresa. Después de un exhaustivo análisis de su página web, presencia en redes sociales y resultados en buscadores, ‘Índicex’ elabora un informe incluyendo los puntos fuertes y débiles de la presencia online de dicha empresa, así como los elementos donde debe mejorar, con el fin de lograr vender más y mejor por Internet. ‘Exporta’, creada por Bankia con el apoyo de Exportory, proporciona información sobre los países o sectores donde la herramienta estima que la empresa analizada tiene buenas y reales oportunidades de negocio. Además, la información se complementa con datos macroeconómicos y culturales del país objetivo así como cuestiones específicas del producto para ese mercado.

‘Soluciona Empresas’ complementa el análisis de la empresa con otras seis herramientas especializadas en diversos campos de la gestión empresarial: ‘Gestión Responsable’ (concebida conjuntamente con Forética) que autoevalúa el nivel de implantación de la Responsabilidad Social Empresarial, ‘País Índex’ (realizada con Solunion) que muestra la calidad crediticia de los diferentes países, ‘Sector Índex’ (Solunion) que analiza el riesgos de macrosectores, ‘Crédito Índex’ (Solunion) que aporta un informe del riesgo crediticio de países y sectores, ‘Recobra’ (Solunion) que informa sobre la probabilidad de cobrar facturas impagadas y ‘Secur@ Índex’ (S2 Grupo) que diagnostica el nivel de ciberseguridad de las empresas. Estas herramientas se complementan con una plataforma - ‘Inveinte’ (ideada por Bankia en colaboración con Zabala Consulting) - que asesora en materia de ayudas públicas y subvenciones destinadas al perfil y actividad de la empresa analizada.

Para acceder a esta información, basta con acceder al espacio ‘Soluciona Empresas’ de la página web de Bankia y darse de alta. Sea o no cliente, la empresa puede obtener todas estas herramientas de forma gratuita. Esta herramienta está pensada para todo tipo de empresas, sean grandes o PYMES, aunque, debido a la optimización de recursos, sean éstas últimas las más interesadas en acceder a esta plataforma.

Bankia, con estas herramientas enmarcadas dentro del asesoramiento empresarial, pretende ir más allá del servicio puramente crediticio, proponiendo a las empresas una batería de productos que les acompaña en su día a día y les proporciona una información muy valiosa en este mundo de cambio constante. ‘Soluciona Empresas’ consta, hoy en día, de nueve herramientas de gran utilidad en la gestión, si bien, por la propia evolución tan cambiante del mundo digital, está en constante transformación. Por ello la entidad no descarta incorporar nuevas opciones para los empresarios en los próximos tiempos.