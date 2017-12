«Compatibilizar la pensión con un trabajo activo generaría un beneficio mutuo» El director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizarraga. / El Norte El director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizarraga, analiza el estado actual y el futuro de las pensiones y las opciones para complementar los ingresos tras la jubilación E. C. Miércoles, 20 diciembre 2017, 08:10

Ibercaja Pensión es la compañía del Grupo Ibercaja especializada en planes de pensiones. Administra 6.321 millones de euros entre planes individuales y de empleo, con una cuota del 5,75%. Su director general es José Carlos Vizarraga.

–¿Es sostenible el actual sistema público de pensiones?

–En 2011 y 2013 se aprobaron sendas reformas de la Seguridad Social. Entre otras medidas, se aprobaron la ampliación de la edad ordinaria de jubilación a los 67 años, se aumentó el plazo de vida laboral que se tiene en cuenta para determinar la pensión, se desligó la revalorización de las pensiones del IPC y se pondrá en marcha a partir de 2019 el factor de sostenibilidad de las pensiones que ajustará las nuevas prestaciones a la esperanza de vida. Todas estas medidas, que terminarán de implementarse en 2027, tienen por objetivo contribuir a la sostenibilidad del sistema y garantizar el pago de las pensiones. Ahora bien, las nuevas pensiones serán cada vez más reducidas, por lo que es preciso que los trabajadores se doten de sistemas complementarios, como los planes de pensiones, que les garanticen una vejez tranquila.

–Es difícil ser perfecto, pero ¿hay algún sistema mejor?

–El reciente informe de la Comisión Europea ‘The 2015 Ageing Report’ calcula que la tasa de sustitución de la pensión pública respecto al último salario en España irá progresiva y acusadamente reduciéndose en los próximos años, pasando del 79% de 2013, al 66% en 2025 y al 60% en 2030. Por lo tanto, resulta necesario que los ciudadanos se doten de fórmulas de ahorro alternativas que les garanticen una fuente de ingresos complementaria. Los planes de empleo sin duda deben ser actores fundamentales en este proceso. Actualmente, los planes de empleo solo cubren al 12% de la población ocupada, pero se concentran casi exclusivamente en grandes empresas y personal funcionario, siendo su presencia en el ámbito de las pymes prácticamente testimonial, donde menos del 1% de los trabajadores cuentan con este instrumento. Es más que aconsejable por tanto una universalización del sistema para proteger a todos los trabajadores. En Reino Unido se ha puesto en marcha un sistema de afiliación a un plan de pensiones que permite a todos los trabajadores quedar, por defecto, afiliados a un plan de pensiones, al que realizan aportaciones tanto los propios empleados como los empleadores y que ha logrado en muy pocos años que más de seis millones de trabajadores cuenten con un sistema de pensiones complementario. Un sistema de este tipo en España universalizaría el segundo pilar a todos los trabajadores y garantizaría que nuestros pensionistas mejorasen su situación financiera.

–¿Se nota una evolución de los ahorradores hacia una mayor demanda de planes de pensiones privados?

–En estos momentos el ahorro en Planes de Pensiones es de 109.000 millones de euros (73.000 en planes individuales y 36.000 en planes de empleo), lo que representa en torno al 10% de PIB español. Hasta la crisis financiera de 2007 fue creciendo a tasas de doble dígito. En los últimos cuatro años, tras varios ejercicios de estancamiento, se observa un crecimiento del 5% de media anual al calor de la recuperación económica, que ha permitido a los hogares volver a dedicar ahorro a la jubilación. No obstante, solo cuando los ciudadanos sean conscientes de que su pensión va a ser insuficiente, el ahorro en planes recuperará las tasas que se hacen necesarias para cubrir los déficits de ingresos tras la jubilación que se prevén en el futuro si estos se basan solo en la pensión pública. Para lograr esa concienciación se hace necesario que la Seguridad Social les informe de su estimación de pensión futura, que es una iniciativa que se ha planteado en el pasado, pero que no se ha llegado a materializar y que ya está en funcionamiento en la mayor parte de los países de Europa.

–¿A qué edad (y con qué solidez y estabilidad laboral) hay que empezar a pensar en el ahorro para la jubilación?

–Cuanto antes empecemos, lógicamente, el esfuerzo de ahorro será menor. La teoría nos dice que con 35 años deberíamos iniciar un programa de ahorro modesto para ir incrementándolo con el tiempo. La realidad probablemente nos empuje a aplazar este inicio hasta llegar casi a los 50, que es cuando nuestra situación financiera mejora, al encontrarnos en los últimos años de amortización de hipotecas. Nos quedarán así casi 20 años para constituir un ahorro para la jubilación, lo que puede ser un plazo razonable. Contar con un asesor especializado será clave para lograr que ese proceso culmine en éxito. Sí que nos parece interesante en Ibercaja el concepto de ahorro mensual. Hacer aportaciones periódicas reduce el esfuerzo financiero que implica hacer un desembolso único a final de año y nos inmuniza ante subidas y bajadas fuertes de los mercados, que pueden coincidir con el momento en el que hagamos nuestra aportación.

–La edad de jubilación tiene un alargamiento previsto pero la esperanza de vida aumenta a un ritmo rápido. ¿Hay que modificar la edad de jubilación?

–El informe de la Comisión Europea ‘The 2015 Ageing Report’ señala que la Esperanza de Vida a los 65 años actualmente es de 18,6 años para los hombres y 22,5 años para las mujeres. Esta esperanza de vida se alargará en 2030 a 20,2 años para los hombres y 24 años para las mujeres, de acuerdo con el mismo estudio. Por lo tanto parece razonable pensar que la edad de jubilación todavía pueda alargarse un poco más allá de los 67 años, que es edad ordinaria de jubilación prevista para 2027 (en 2017 es 65 años y 5 meses), de forma que los años de retiro se mantengan estables en torno a los 20 años, aunque se alargue la esperanza de vida. De todos modos lo más probable es que se incluyan medidas tendentes a permitir alargar voluntariamente la edad de retiro, compatibilizando el cobro de la pensión con un trabajo activo lo que puede generar un beneficio mutuo, tanto para el sistema en su conjunto como para el jubilado.

–¿Qué efecto tienen las jubilaciones anticipadas sobre el sistema? ¿Y sobre los planes de ahorro privados?

–Las jubilaciones anticipadas suponen una gran presión sobre el sistema de la Seguridad Social, porque acortan el periodo en el que se aportan recursos al sistema y además aumentan el número de años en que se perciben pensiones. Aunque en 2016 la edad ordinaria de jubilación era de 65 años y 4 meses, la edad media de jubilación estaba ese mismo año en 64,1 años, como consecuencia de las jubilaciones anticipadas y parciales. Jubilarse anticipadamente implica, del mismo modo en planes privados, aportar menos tiempo y rescatar antes, por lo que en nuestra fase activa vamos a tener que incrementar las aportaciones si queremos tener el mismo nivel de cobertura.

–¿Qué tipos de planes privados se están demandando más? ¿Siempre han sido los mismos?

–En los dos últimos años se observa un incremento muy notable en la contratación de planes mixtos con un componente mayor o menor en renta variable en detrimento de los planes de renta fija y garantizados, que han sido los productos más contratados en el pasado. La contratación de productos mixtos obedece a la necesidad de buscar fuentes de rentabilidad alternativas a la renta fija cuyos rendimientos están muy cercanos a cero. Las bolsas, por el contrario, se muestran robustas ante un escenario de recuperación de beneficios de las empresas y una situación de crecimiento económico sólido en todas las áreas del planeta. A finales de 2014, el 54% de nuestro patrimonio en planes de pensiones eran productos de garantizados o de renta fija . En estos momentos ese porcentaje se ha reducido al 30% y esperamos que vaya decreciendo progresivamente. Persiguiendo el objetivo de ofrecer nuevas soluciones rentables a sus clientes, Ibercaja Pensión ha diseñado la gama de planes de pensiones de gestión activa, con una rentabilidad de entre el 2,11% y el 10,02% TAE. Son planes que pueden invertir en cualquier mercado geográfico o sector, lo que le permite concentrar las inversiones en los activos con mejores perspectivas en cada momento. También contamos con un reciente plan mixto de renta variable que sigue principios de inversión responsable, adecuado para partícipes que quieren rentabilizar sus ahorros a la vez que contribuyen a definir unas finanzas más éticas.

Evolución de las condiciones

–¿Cómo han evolucionado las condiciones de los planes de pensiones privados en los últimos años?

–El principal cambio ha sido que se dotará de liquidez a los planes de pensiones a partir de 2025, cuando las aportaciones con una antigüedad de 10 años sean recuperables. Esta medida debería representar un estímulo a la contratación de planes de pensiones por parte de los colectivos más jóvenes, que podían ver en la iliquidez hasta jubilación una barrera de entrada a la previsión social complementaria. Desde el punto de vista tributario se han establecido unos periodos transitorios para recuperar en forma de pago único los planes de pensiones, disfrutando de una reducción fiscal del 40% para el saldo procedente a aportaciones anteriores a 2007.

–¿En qué consiste la propuesta de Ibercaja para aportaciones y traspasos a planes de pensiones?

–Ibercaja ofrece este año ingresos en cuenta de importantes porcentajes de las aportaciones y traspasos que se realicen. Para operaciones a partir de 8.000 euros se abona el 3%, manteniendo un compromiso de permanencia de cinco años. Para operaciones a partir de 30.000 euros se abona el 4% con un compromiso de permanencia de siete años. Si por algún motivo nos interesa un compromiso de permanencia menor, se pueden solicitar otras bonificaciones especiales: el 1,5%, si es de tres años; del 0,75%, si es de 18 meses. Los clientes que quieran beneficiarse de la promoción deberán realizar las aportaciones con anterioridad al 31 de diciembre y, en el caso de traspasos de otras entidades, tendrán que solicitarlos antes del 12 de enero de 2018.

–Hoy en día, parte de las operaciones bancarias se realizan a través de Internet. Para un tema como el ahorro para la jubilación, ¿qué importancia tiene el asesoramiento?

–El pasado noviembre Ibercaja ha renovado completamente su web de pensiones, con una imagen actualizada, y que incluye muchas mejoras para sus usuarios. Incorpora información práctica y actualizada a diario sobre la evolución de los productos de la gama: gráficos de evolución, rentabilidades históricas, soporte documental de los productos, comparativa entre productos. También tiene disponible una calculadora de planes de pensiones, que es un práctico simulador, de sencillo manejo, que permite al usuario estimar su pensión futura de jubilación, calcular el ahorro necesario para complementar dicha pensión y determinar el ahorro fiscal conseguido. Además, se puede acceder a una guía sobre la jubilación y a un libro electrónico de descarga gratuita con testimonios de personas que comparten sus inquietudes acerca de su jubilación. Además, Ibercaja ha incorporado a su banca por Internet y a la ‘app’ diversas utilidades y herramientas que aportan una gran autonomía a los partícipes en su operatoria diaria. No obstante, a pesar de todos estos recursos ‘on-line’ disponibles, en Ibercaja consideramos que nuestra red comercial tiene la formación y experiencia necesarias para ofrecer un asesoramiento más completo y personalizado a las necesidades de nuestros clientes, de modo que los gestores son pieza fundamental para determinar el marco general del ahorro en planes de pensiones: qué productos son más recomendables de acuerdo a cada perfil de inversión, aclarar conceptos relacionados con la jubilación y la previsión social que el público no domina o analizar la adecuación del nivel ahorro y buscar en su caso alternativas. Definido ese marco general, los can ales www.ibercajadirecto.com y la App-Ibercaja serán el complemento ideal para realizar la operatoria habitual.