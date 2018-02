La banca tapa con comisiones el agujero de su negocio financiero

«Obligan a personas de noventa años a contratar productos que no necesitan»

Cumplidos los 89 años, «toda la vida como cliente» de Caja España primero, de Banco Ceiss después y de EspañaDuero en la actualidad, la madre de Genaro Martín recibió hace unos meses una notificación de la entidad, ahora filial de Unicaja Banco. «Le informaban de que tendría que pagar una nueva comisión de mantenimiento de su cuenta, de seis euros al trimestre, que podía evitar si contrataba una tarjeta de crédito y abonaba con ella dos compras cada mes». Residente en San Miguel de la Ribera, un pueblo zamorano de trescientos vecinos, en realidad no tenía demasiadas posibilidades de utilizar el dinero de plástico en ningún establecimiento de la zona, mientras que las compras por Internet no se encuentran entre sus aficiones. «Ysi coges la tarjeta pero no la utilizas tiene una comisión de 22 euros», añade Martín.

«Escribimos a la dirección de la entidad para exponer el caso y nos respondieron diciendo que son las normas y que teníamos que aceptarlas –explica–, así que nos dirigimos a la sucursal (la central de la provincia, ya que el municipio está atendido por un autobús bancario que pasa una vez al mes) y la solución que nos dieron fue que llamásemos por teléfono cada tres meses, cuando nos cargasen la comisión de marras, para solicitar su devolución. Y así estamos, vigilando el cargo... y el saldo porque si baja de seis mil hay otra comisión de 10 euros».

Para Genaro, «se trata de unas condiciones un tanto abusivas» que se combinan con «un comportamiento vergonzoso». «Estamos hablando de personas mayores que después de años de fidelidad a la entidad, ahora se encuentran con unas nuevas exigencias y un trato ‘según las normas’ que encuentro que está fuera de lugar y debería ser más liviano». La posibilidad de cambiar de banco para las personas de la tercera edad que, además, viven en el medio rural no es precisamente fácil. Como señala Martín, «están atados». «Después de lo que sabemos que han hecho con las cajas y ante el caso de una mujer mayor que tiene todos los ahorros de su vida en esa cuenta, ¿merece que le digan que es una cliente más?».