Ibercaja cerrará trece oficinas en Castilla y León

La dirección de Ibercaja, entidad que integró a la antigua Cajacírculo de Burgos, y los sindicatos firmaron ayer un acuerdo definitivo sobre el ERE en la entidad que prevé la salida de 590 trabajadores frente a los 686 iniciales, y el cierre de 140 oficinas, 20 menos de las planteadas por el banco en un principio. Trece de las sucursales que serán clausuradas se ubican en Castilla y León.

Este acuerdo, que deberá ser ratificado por las partes antes del próximo viernes a las tres de la tarde, se materializará básicamente desde finales del próximo mes hasta junio de 2018, según explicaron a Efe fuentes sindicales. De los 590 despidos acordados –en Ibercaja trabajan unos 5.600–, 500 serán salidas voluntarias por edad, a partir de los 55 años, aunque tendrán preferencia los trabajadores que tengan cumplidos entre 57 y 59. Los otros 90 despidos planteados serán para los empleados de las oficinas que se cierren y que no acepten la movilidad que les ofrece la empresa.

EL DATO 5.600 empleados constituyen la plantilla actual de Ibercaja, por lo que el acuerdo pactado con los sindicatos supone un recorte del 10,5% de sus efectivos.

En estas 140 oficinas que se cierran trabajan entre 400 y 500 personas, de las cuales la mitad serán reubicadas en un puesto de trabajo que no esté a más de 25 kilómetros y el resto, no más de 200, serán trasladadas con indemnizaciones que pueden superar los 50.000 euros. En caso de que no acepten el traslado, un máximo de 90 trabajadores percibirán una indemnización por despido, hasta cinco veces más de lo que marca la reforma laboral, según las fuentes.

De las 140 oficinas que cerrará Ibercaja, 55 están ubicadas en Aragón, donde opera con 439; 13 en Castilla y León (83), 28 en La Rioja y Guadalajara (187), 14 en Cataluña y Levante (175), 20 en Extremadura (126), y 10 en Madrid y Andalucía (238).

Sin UGT

Este acuerdo ha sido firmado por CC OO, CSICA y ACI, que representan el 64,04% de los trabajadores, no así por UGT. La responsable de esta último sindicato en Ibercaja, Victoria Camarena, consideró el acuerdo «negativo», no para las 500 personas que pueden salir por edad de la entidad, sino para los afectados por los cierres de oficinas, ya que se establece «una movilidad importante sin control alguno». Al tiempo recordó que UGT no está de acuerdo con los motivos aducidos por la empresa para el ERE, al alegar causas económicas, organizativas y productivas.