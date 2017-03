«Cada vez más personas viven de la Bolsa»

El BBVA acaba de lanzar una plataforma, destinada a facilitar operaciones financieras a los inversores minoristas muy activos en Bolsa. Se trata de BBVA Trader, una potente herramienta, única en el sector, que acerca a los pequeños inversores a una operativa hasta ahora prácticamente reservada a los inversores institucionales. Jorge Olavarrieta y Aitor Odriozola, responsables del proyecto, acaban de pasar por Valladolid para presentar la plataforma a ahorradores castellanos y leoneses.

–¿Qué es BBVA Trader?

–El inversor minorista ha avanzado mucho en Bolsa y se ha profesionalizado. Ahora compra y vende a más corto plazo y utiliza instrumentos más sofisticados, como warrants, derivados, contratos por diferencias, fondos cotizados, etc. Los bancos, en general, nos hemos quedado un poco obsoletos en cuanto al nivel de servicios que damos, y nuestros clientes se estaban yendo a operar a terceras plataformas. Otras entidades, principalmente ‘brokers’ extranjeros, han visto que ese nicho nadie lo cubría y han lanzado plataformas de ‘trading’ en España. Hace unos años decidimos sondear a los clientes y no clientes para ver qué tipo de operativa hacían y que necesitaban de una entidad como el BBVA. Después de recoger sus opiniones, lanzamos esta plataforma de ‘trading’.

–Hay muchas plataformas de estas características. ¿Qué os diferencia?

–Es una plataforma que hoy no tiene ningún banco. Si ponemos una pirámide en función del nivel de servicio o de especialización, en la parte de abajo estamos prácticamente todos los bancos, en una capa media están los bancos ‘on-line’ o agencias de valores que están más especializados porque nacieron sin oficinas, y en la cúspide están lo que llamaríamos plataformas de ‘trading’. La mayoría son extranjeras, su modelo funcionaba en otros países y han venido a España. BBVA Trader está situado en esa parte de arriba.

«Los primero que tiene que saber un cliente es cuánto dinero está dispuesto a perder»

–¿Va destinada solo a los clientes del banco o al inversor en general?

–A clientes y no clientes. No se requiere nada y no tiene ningún coste. Cada uno contrata lo que requiera.

–¿Es, por lo tanto, gratuita?

–El servicio no tiene coste, salvo cuando haces la operación. El coste que tiene es por la intermediación. Cualquier inversor tiene a su disposición todos los contenidos de análisis, formación, cotización, etc. Lo único que lo tienen en diferido, lo reciben con quince minutos de decalaje. Pero se puede contratar el servicio en tiempo real y eso tiene el coste que cobra la Bolsa, que es la propiedad de las cotizaciones. Por ofrecer la cotización en tiempo real, cada Bolsa cobra al usuario y nosotros hacemos de pasarela. Nadie tiene que pagar nada en nuestra plataforma si quiere entrar en modo básico.

–¿Qué diferencia de tarifas tiene con otros canales?

–Hay un esquema de tarifas con cuatro niveles. A medida que operas, la aplicación va rebajando la comisión. Es automático. Comienzas a operar y entras con la tarifa uno, que es similar a la que tenemos en bbva.es, y algo más barata que en las oficinas. En la séptima operación pasas a la tarifa dos y ya bajas de diez a ocho euros. Sigues operando y en el momento en el que llegas a la número 31, bajas en el nivel de tarifa a seis euros. En la cuatro, que es la mejor, pagas solo tres euros de comisión total por operación.

–Entonces, la plataforma va destinada a un inversor muy activo.

–Sí, muy activo. La plataforma convive con la parte de valores de bbva.es, que se mantiene para los clientes poco activos, con cinco o seis operaciones al año. Aquellos clientes que hacen más de veinte operaciones anuales, la idea es que contraten este servicio, porque este tipo de cliente sí que demanda servicios y contenidos que no están en bbva.es.

–¿Ofrece la plataforma servicios de asesoramiento?

–No. Aquí los clientes suelen ser muy autónomos, lo único que necesitan es un poco de respaldo. Y nosotros se lo damos con análisis y formación. Lo primero que hace es clasificarse y decidir si quiere formación básica, media o avanzada.

«Más de la mitad del inversor minorista se ha ido de la Bolsa durante los años de la crisis»

–¿Hay muchos inversores que operan a diario en Bolsa?

–En España, clientes que operan en plataformas avanzadas hay del orden de 150.000, que son inversores minoristas muy activos y que generan los mismos ingresos que el resto de los clientes de la banca en la actividad bursátil.

–Entonces el universo al que va dirigido BBVA Trader son esos 150.000 inversores minoristas.

–Esos son los muy activos. Entre estos y los que hacen muy poco también hay una capa intermedia. Va dirigido a un universo muy pequeño, porque de ese colectivo de ‘traders’, si empiezas a bajar ya tenemos la solución en bbva.es.

–¿Qué previsión de captación de clientes barajan?

–Para BBVA Trader el objetivo a medio plazo sería lograr 15.000 clientes aproximadamente. Ya tenemos más de 1.200 que se han dado de alta.

–¿Son clientes que vienen de banca privada?

–No necesariamente. El banco tiene sus segmentos: particulares, privada y patrimonios, y esta plataforma va dirigida a todos los segmentos. Hay clientes que han apartado dos mil euros para operar en Bolsa, que hacen dos mil operaciones al año, e igual tenemos un cliente con un millón de euros que hace dos o tres.

Varios perfiles

–¿Se necesita mucho tiempo para operar a diario de forma activa?

–Hay tres perfiles. El que se dedica profesionalmente a esto. Hay mucha gente en España que vive de la Bolsa, es una minoría, pero cada vez hay más. Se levantan por la mañana y se ponen a operar, bien porque están jubilados o porque han dejado su actividad y les ha ido bien. Hay otros que son profesionales liberales y que tienen un tiempo amplio y lo compaginan. Y luego hay otros que tienen una actividad y lo que hacen es gestionarse. Dan por la mañana tres o cuatro órdenes de entrada y de salida y se olvidan. Esto es muy absorbente. El cliente tiene que saber que tiene que disponer de tiempo, sino que no lo haga.

–¿Es muy arriesgada la inversión en Bolsa?

–La inversión en Bolsa tiene riesgos, pero se pueden mitigar. Si operas con el corazón te va a ir muy mal, seguro. Hay que ser frío y, sobre todo, una persona muy disciplinada, y así te puede ir bien. La plataforma tiene muchas herramientas que te permiten establecer de antemano un nivel de pérdidas máximo y fijar cuánto quiero ganar, para que no te pueda el corazón. Lo primero que tiene que aprender un cliente, cuando mete una orden, es saber cuánto dinero está dispuesto a perder y ahí poner un stop.

–¿Se puede uno hacer rico con inversiones en Bolsa?

–Nadie se hace rico con la Bolsa, está demostrado. Hay clientes que viven de esto o logran un sobresueldo, porque van a buscar cien o doscientos euros al día. Fijan su estrategia y hacen operaciones para ganar muy poquito con cada una, pero con una gran disciplina. Para eso necesitan una herramienta avanzada de ‘trading’. De diez operaciones que hacen, igual cuatro o cinco se salen mal, pero las que le salen bien les compensa. A la gente le va mal cuando esa pérdida no la sabe asumir.

Efectos perversos

–¿Se han ido muchos pequeños inversores de la Bolsa con la crisis?

–Si, el mundo minorista ha bajado del orden del 50%. También es verdad que veníamos de un ‘boom’. Desde 2001 hasta casi 2009, la Bolsa subía sin cesar y esto tiene un efecto perverso. Mucho inversor minorista suele comprar en la parte de arriba, porque entiende que no puede hacer el tonto más y compra. Y se pega el peñazo y no asume que pierde y cuando ya vende, porque no puede aguantar más pérdidas, la Bolsa empieza de nuevo a subir.

–¿Ahora es el momento de volver?

–Están volviendo. Lo peor de la crisis ha pasado, ya no hay grandes cataclismos más allá del ‘brexit’ o lo de Trump. Los beneficios de las empresas crecen, el desempleo se reduce, las economías van mejor, Estados Unidos va como un tiro, Europa va poco a poco, etc. Ya no hay miedo. Además, la Bolsa está mucho más baja que en 2009 y si dejo mi dinero en una depósito a plazo o en una cuenta corriente, que es lo más seguro, no me dan nada, el rendimiento es cero, y si lo meto en deuda pública es negativo. Todo eso se junta y cada vez más la gente se aproxima a la Bolsa.