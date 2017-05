De Guindos espera que Bruselas suba al 2,8% la previsión para España

El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que la Comisión Europea (CE) -que el jueves hace públicas sus previsiones macroeconómicas- revise al alza la del PIB de España en "medio punto adicional" para este año, es decir del 2,3% al 2,8%.

En una entrevista en la COPE, De Guindos también ha insistido en que el crecimiento económico de España este año será "muy próximo" al de 2016 y 2015, ejercicios en los que el PIB subió un 3,2%.

El Gobierno elevó a finales de abril su previsión de crecimiento para la economía española al 2,7% para este año.

El reto, ha subrayado, es mantener ese crecimiento en los próximos "cuatro o cinco años" y para ello es fundamental mantener la estabilidad política, no dar marcha atrás en las reformas emprendidas y no tomar decisiones erróneas, como subidas excesivas del gasto público. "No nos podemos permitir bromas ni alegrías innecesarias", ha apuntado.

Apoyo del PSOE

De Guindos, que ha evitado entrar en el tema de las primarias socialistas, sí ha destacado que se necesita al PSOE para acordar grandes temas como la financiación autonómica o las pensiones. En este último punto, ha recordado las últimas reformas emprendidas y ha señalado que hay que avanzar con "medidas graduales pero continuas".

De Guindos ha recordado que, tras una dura recesión, se ha logrado recuperar ahora el nivel de renta de 2007 y que aún queda mucho por hacer en el mercado laboral con una tasa de paro del 18%. "Hemos perdido una década", ha apuntado.