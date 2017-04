EspañaDuero mejora dos décimas su previsión de crecimiento para Castilla y León, hasta el 2,3%

Menos que el año pasado, pero más de lo que preveía en enero. La cautela, pues, persiste pero es cada vez menor. El crecimiento económico de Castilla y León en 2017 no alcanzará la robustez del ejercicio precedente, cuando el PIB se incrementó el 3,2%, debido al freno que se está produciendo en la creación de empleo y en el consumo. La intensidad de la desaceleración, no obstante, no está clara. En enero la economía regional apuntaba a un crecimiento anual del 2,1% y ahora, a algo por encima de ese dato.

Así lo reflejan las previsiones de EspañaDuero, elaboradas por el servicio de estudios del Grupo Unicaja, cuya coordinadora Felisa Becerra ha presentado en Valladolid. Según ha explicado, en la segunda mitad de 2016 se registró una moderación en el crecimiento autonómico como consecuencia de la aportación negativa del sector exterior, ya que la demanda interna, especialmente el gasto en consumo, "continuó mostrando un notable dinamismo". En concreto, la demanda regional elevó su contribución al crecimiento hasta los 3,6 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado (3,3 en el conjunto del año, casi un punto más que en 2015), debido al repunte del gasto en consumo de las Administraciones Públicas, ya que el ritmo de crecimiento del consumo de los hogares fue algo menos.

Con todo, el consumo privado creció el 3,6% en 2016, dos décimas más que en 2015, en tanto que el de las administraciones lo hizo el 2,7%, tras mantenerse estable el año anterior. Por el contrario, el aumento de la inversión (2,5% en 2016) ha sido algo más moderado que en el año anterior, sobre todo en el caso de los bienes de equipo.

El saldo exterior neto resultó finalmente desfavorable en 2016, ya que mientras en 2015 contribuyó con el 0,6% al crecimiento regional, en el pasado año le habría restado una décima debido a que las exportaciones de bienes y servicios experimentaron una mayor ralentización en su ritmo de crecimiento que las importaciones.

En el cuarto trimestre de 2016 se intensificó el ritmo de crecimiento de todos los sectores, excepto los servicios, por el descenso en los servicios de no mercado, única rama donde disminuyó el Valor Añadido Bruto (VAB). En el agregado de 2016, sin embargo, únicamente se habría producido un descenso en la rama de productos energéticos. Los incrementososcilaron entre el 1,0% de los servicios de no mercado y el 5,8% del sector agrario. El sector primario y la industria progresaron a mayor ritmo que en 2015 y los servicios, de forma similar, en tanto que el ritmo de avance de la construcción se desaceleró.

Para el presente año

Respecto a las previsiones de crecimiento para Castilla y León en 2017, la estimaciones de EspañaDuero señalan que el PIB avanzará el 2,3% en el conjunto del año, dos décimas más de lo estimado hace tres meses, "dado el comportamiento algo mejor de lo previsto del consumo de los hogares y de la inversión, así como de la actividad industrial y el sector servicios". No obstante, los analistas atisban "una desaceleración en el ritmo de crecimiento del consumo, tanto de los hogares como de las administraciones, que mostrarían avances del 2,4% y 0,3%, respectivamente, mientras la inversión crecería un 3,3%".

Por el lado de la oferta, este crecimiento se debería a la aportación positiva de los sectores no agrarios, con un descenso del sector primario del 1,1% en términos reales. La industria y los servicios crecerán un 2,8% y 2,3%, respectivamente, en tanto que la construcción mostraría un crecimiento similar al del pasado año, del 1,6%.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, las previsiones señalan un crecimiento del empleo para 2017 del 1,7% (será del 2,2% en España), en torno a un punto inferior al de 2016, aunque algo superior al previsto anteriormente, dado el mejor comportamiento observado en el sector industrial y en los servicios. El informe destaca el aumento relativo en el número de ocupados en la construcción (5,5%), aunque en términos absolutos sobresale el mayor incremento en el sector servicios, cercano a los 7.000 ocupados (1% en términos relativos).

"Como consecuencia de este incremento del empleo, así como del mantenimiento de la población activa, el número de parados podría descender en casi 16.000 personas, reduciéndose la tasa de paro hasta el 14,4% de la población activa en el promedio de 2017 (17,9% en España)", detalla el documento.

Por provincias

En cuanto a las provincias de Castilla y León, según las estimaciones del Indicador Sintético de Actividad de EspañaDuero, todas registraron variaciones interanuales positivas en el cuarto trimestre de 2016. Las provincias de Burgos y Segovia habrían mostrado un avance interanual del 3,3% en ambos casos, en tanto que Soria y Ávila habrían crecido el 3,1%, con aumentos de la actividad en Palencia, Valladolid y Zamora en torno a la media regional (2,9%), si bien las tasas provincial y regional no son estrictamente comparables. Las estimaciones para el agregado de 2016 reflejan un incremento generalizado de la actividad económica respecto al año anterior, con Burgos (3,4%) y Palencia (3,3%) como las de mayor crecimiento, en tanto que Ávila, Valladolid y Segovia habrían registrado aumentos de la actividad muy similares a la media regional (3,2%).

Las previsiones para 2017 anticipan una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. En este sentido, Segovia (2,6%), y Burgos y Soria (2,5%) podrían registrar los mayores incrementos, situándose alrededor de la media regional, del 2,3%, los avances de Palencia, Valladolid, Ávila y Zamora.