España tiene la tasa de actividad más baja de la UE en los mayores de 65 años

Pero vamos a ver, con la tasa de paro juvenil que tenemos, y los contrarios precarios que nos gastamos, ¿no seria lo mas lógico que los jóvenes accedieran al mercado laboral mucho antes, cotizando con unos buenos sueldos para mantener el sistema de pensiones? Por cada jubilado dos contrataciones a tiempo completo y con un buen sueldo, así no habría problema, la gente mayor de 65 años ya ha trabajado suficiente, y en no en todos los casos tiene una salud lo suficientemente buena como para seguir trabajando. Aunque tengamos una de las esperanzas de vida mas largas del mundo no significa que los mayores estén en plenas facultades, imagínense policías de 65 años corriendo detrás de un chaval de 22. El problema también viene porque hoy el día el trabajo de tres lo hace uno y en malas condiciones, las cotizaciones son ínfimas, claro esto para la patronal es el paraíso, pocos trabajadores, cotizando aun menos y produciendo el triple. Por eso sus beneficios son mayores aun que antes de la crisis y sin embargo los salarios dan pena.