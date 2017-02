Los pensionistas de Castilla y León cobran este año dos euros (brutos) más al mes

Hay que tener poca verguenza, para hacer perder poder adquisitivo año tras año a pensionistas que en muchos casos siguen siendo el sosten de toda su familia (incluidos hijos y nietos) además de haber cotizado toda una vida para el mantenimiento de toda la sociedad. Pero lo más lamentable, es que no hay dinero para almenos mantener su poder adquisitivo, pero si lo hay para salvar autopistas quebradas de sus amigos, a ACS por el proyecto Castor, derrochar en inversiones aumentando artificialmente su coste como el Hospital de Burgos, el Edificio Perla Negra y un interminable etc, salvar a los bancos que encima nos exprimen con clausulas abusivas, etc. ¿Hasta cuando vamos a seguir soportando tanto desproposito y abuso, viendo como cada día se pierde inversión en sanidad, educación, servicios de asistencia social, etc.? Es necesario e imprescindible devolver lo perdido hasta ahora y recuperar al menos el poder adquisitivo de los pensionistas si de verdad creemos en una sociedad justa.