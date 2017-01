Avalancha de contratos, pero poco empleo

El mercado laboral se va recuperando más o menos rápido, de forma más o menos satisfactoria y con solidez o precariedad, según las opiniones de unos y otros. Pero si hay alguien que nadie puede poner en duda que está trabajando a toda máquina, a pleno rendimiento, al límite de capacidad... son los departamentos administrativos de las empresas, las gestorías y las ventanillas del servicio púbico de empleo donde se formalizan las contrataciones.

El año pasado se firmaron en la comunidad autónoma un récord histórico de 886.842 contratos de trabajo, una cifra que, curiosamente, se parece mucho al número total de afiliados a la Seguridad Social con que Castilla y León dijo adiós a 2016, que son 883.026. Como el año pasado fue bisiesto, es decir, tuvo 366 días, que convertidos en horas son 8.784, el resultado es que Castilla y León asistió a la firma de cien contratos cada sesenta minutos.

55 contratos para un único empleo

Esas casi novecientas mil relaciones laborales con su consiguiente impreso de por medio solo sirvieron, sin embargo, para que la Seguridad Social ganase 15.967 puestos de trabajo. Es decir, que hicieron falta 55 contratos para crear un empleo, lo que da idea del ajetreo y tejemaneje en que está asentado el mercado laboral. En el conjunto de España, con cerca de veinte millones de contratos firmados el año pasado, la relación fue de un afiliado más por cada cuarenta contratos.

El balance anual revela que la formalización de casi 70.000 contrataciones más que en 2015 (en concreto, 68.973) se tradujeron en 2016 en 1.681 empleos menos, ya que la creación de puestos de trabajo se ralentizó el año pasado en la región, aunque no así la bajada del paro. En porcentajes, los contratos aumentaron el 8,4% de un año para otro, pero los inscritos en la Seguridad Social crecieron el 9,6% menos de lo que lo hicieron en el ejercicio anterior (17.648).

Al cierre del año, la comunidad autónoma registró 71.030 contrataciones indefinidas, el 8,01% del total y 815.812 de carácter temporal, el 91,99%. Se trata de una relación muy similar a la del conjunto de España, donde fue de 8,58% a 91,42%. Por provincias, León fue la que más indefinidos produjo, el 9,28%, seguida de Soria, con el 8,88%, y Valladolid, con el 8,73%. Las que menos fueron Palencia, con el 5,60%, y Zamora, con el 6,32%. A nivel nacional, el dato más elevado se dio en Madrid, con el 16,23%, seguida de Barcelona, con el 13,24%. Jaén (1,90%) y Huelva (1,97%) fueron las que menos.

El eventual, el rey

Por tipo de contrato y a falta de los registros del último mes del año por comunidades autónomas, en los once primeros el ‘rey’ fue el eventual por circunstancias de la producción. Se trata de una modalidad pensada para aquellas situaciones en las que se produce un incremento de actividad imprevisto y temporal en las empresas, en las que la plantilla habitual no es suficiente. Su propósito es responder a situaciones que se salen de lo habitual y de lo esperado, es decir, que no son cíclicas, y es esto lo que los diferencia de los contratos fijos discontinuos. Exactamente la mitad de los todos los contratos firmados en Castilla y León entre enero y noviembre fueron de estas características, 411.888.

A continuación se situaron los contratos por obra o servicio determinados, que con el 32% del total sumaron 263.530. Es este un contrato temporal con el que se puede fichar a un trabajador para preste sus servicios para un propósito concreto dentro de la empresa, cuya duración no va a ser indefinida, pero que no se sabe exactamente cuánto va a durar. No puede recurrirse a él para contratar a trabajadores que vayan a desempeñar las mismas funciones y actividad que los que tienen contratos indefinidos en la empresa. No pueden prolongarse durante más de tres años, un plazo que es ampliable hasta doce meses más si así se establece en el convenio colectivo.

La labor inspectora

En los once primeros meses de 2016, la actividad inspectora del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Castilla y León obligó a convertir en contratos indefinidos o a tiempo completo 3.600 que se mantenían de forma fraudulenta con carácter temporal o a jornada parcial (13.456 en los últimos cinco años).

El contrato de interinidad acumula prácticamente el mismo número de casos que el indefinido, 66.072, lo que representa el 8,03% del total. Esta modalidad se formaliza para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo mientras se prolongue el derecho a esa reserva, y suele emplearse para sustituir a trabajadores en baja por incapacidad temporal, por descanso por maternidad, riesgo durante del embarazo o excedencia forzosa, entre otros supuestos. Pese a que la legislación reconoce a los contratos temporales una indemnización a su término, en este caso particular estaba expresamente excluido, hasta que el pasado mes de septiembre el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que no es legal que un trabajador interino no tenga derecho a una compensación.

En cuanto a ese 8% de contrataciones indefinidas que se materializaron el año pasado en la comunidad, 41.539 (hasta noviembre), es decir, el 5,05% lo fueron de inicio y el 2,95% restante consistieron en conversiones de temporales en fijos (24.265).