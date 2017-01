UGT y CC OO rechazan la moderación salarial que reclama Cecale para 2017

Los sindicatos UGT y CC OO tienen claro que en 2017 no se puede repetir la «catástrofica negociación colectiva» que a su juicio se ha vivido el pasado año en Castilla y León, en donde no solo no lograron acercar la subida de los salarios a la media nacional (el 0,85% de alza en la comunidad frente al 1,06% del conjunto del país), sino que ade,ás se quedaron numerosos convenios sin firmar en distintos sectores y empresas. «Ni siquiera hemos llegado al 50% de los objetivos que nos fijamos al principio del año, lo que no puede volver a repetirse», según ha advertido este viernes el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, en una rueda de prensa celebrada en la sede del sindicato en Valladolid junto al secretario de Acción Sindical de CC OO en Castilla y León, Vicente Andrés, y otros dirigentes sindicales de ambas organizaciones.

Tanto los representantes de UGT como los de CC OO efectuaron un llamamiento a la responsabilidad de los empresarios para avanzar en la negociación colectiva a lo largo de este año y rechazaron la moderación salarial que se ha reclamado desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), al considerar que aún hay muchas empresas que no han terminado de salir de la crisis económica. Raúl Santa Eufemia aludió, en concreto, a una petición formulada en este sentido en una reciente rueda de prensa por la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel.

Según ha manifestado Vicente Andrés, ambos sindicatos reclamarán este año una subida en los convenios colectivos próxima al 3%, aunque la horquilla que han expresado públicamente oscila entre el 1,8% y ese 3% al que intentarán acercarse. Los dos líderes sindicales han rechazado de plano la subida que ha ofrecido hasta el momento la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sitúa el aumento salarial propuesto hasta un máximo del 1,5% y un 0,5% adicional vinculado a la productividad, al suponer en opinión de UGT y CC OO condenar a los trabajadores a la pérdida de poder adquisitivo, más aún tras la subida de IPC del 1,6% en Castilla y León del 1,6% al cierre del pasado año.

Además de una subida salarial «justa» para 2017, otro de los objetivos de los sindicatos para el nuevo año será conseguir abordar todos los convenios colectivos planteados, los 46 previstos para este año más los 54 que han quedado pendientes del curso pasado.

Los dos representantes sindicales han anunciado movilizaciones si la situación no cambia y si la patronal no abandona una actitud escasamente proclive a la negociación. «Se han aprovechado de la coyuntura para no abordar una subida salarial necesaria y quieren prolongar la negociación lo máximo posible para obtener ventajas», según ha manifestado Vicente Andrés.