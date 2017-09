Tercera ronda Federer despacha a Feliciano y se acerca a unas posibles semifinales con Nadal Roger Federer en su partido contra Feliciano López. / Reuters El suizo recuperó el buen juego y se deshizo en tres mangas del toledano MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ Domingo, 3 septiembre 2017, 07:24

Volvió Roger Federer, y lo hizo más peligroso que nunca. Nada que ver el nivel que mostró contra Tiafoe o Youzhny que el partido que completó ante Feliciano. Sin rastro de mermas físicas, el de Basilea pasó por encima de Feliciano López y consiguió el pase a los octavos de final del torneo estadounidense.

Federer, que ya atesora 81 victorias en Nueva York, superó su compromiso de tercera ronda con un nivel muy superior al mostrado en citas anteriores. No solo a nivel físico, sino también mental. Salió muy concentrado a la pista y, pese a jugar en condiciones “indoor”, rompió el saque de su rival en cinco ocasiones. Además, el campeón de 19 “Grand Slam” logró un gran balance de ganadores (32) y errores no forzados (16) para cerrar el partido en una hora y 46 minutos. Feliciano, que conectó 35 ganadores, no pudo aprovechar las oportunidades de rotura en el segundo parcial, lo que podría haber igualado el encuentro.

Con esta victoria, Federer eleva a trece los triunfos consecutivos sobre el toledano, quien continúa sin haber batido al suizo en toda su carrera. En la próxima ronda, se encontrará con el alemán Philipp Kohlschreiber, con el que mantiene un cara a cara de once victorias y cero derrotas. Por lo tanto, el cinco veces campeón en Nueva York tiene un balance de 43 triunfos y ninguna derrota con sus cuatro primeros adversarios en este torneo.

Muguruza, número uno virtual

La batalla que Muguruza tiene en este Abierto de los Estados Unidos por el número uno estuvo a punto de perder a una contendiente. La checa Karolina Pliskova salvó un punto de partido contra Shuai Zhang y remontó para llevarse la victoria en tres mangas (3-6, 7-5 y 6-4). La jugadora china tuvo punto de partido en el décimo juego del segundo set, cuando sacó para cerrar el partido. Sin embargo, la número uno se rehízo y continuará en la batalla por el trono WTA contra Muguruza y Svitolina. Además, la española es número uno virtual, ya que, con los puntos del año pasado restados, se coloca en primera posición, por lo que Svitolina deberá hacer semifinales como mínimo, y Pliskova final, para poder superarla.

No estará en cuarta ronda Roberto Bautista, que cedió ante Juan Martín del Potro (6-3, 6-3 y 6-4). El castellonense, que había alcanzado los octavos de final en los tres “Grand Slam” anteriores, no tuvo oportunidades ante el argentino y acaba con una racha de siete victorias consecutivas (con título en Winston Salem incluido), que le aúpan provisionalmente al puesto número doce de la ATP.