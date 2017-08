Munar y De Miñaur disputarán la final del Open de El Espinar Menéndez y Stakhovsky, con sus trofeos en la pista central de El Espinar. / Pedro Luis Merino TENIS Menéndez y Stakhovsky consiguen el título de dobles tras derrotar a Ortega y Vega EL NORTE Sábado, 5 agosto 2017, 20:02

Álex de Miñaur (18 años y 5 meses) y Jaume Munar (20 años y 2 meses) disputarán este domingo, a partir de las 17:30 horas, la final más joven en la historia del torneo espinariego tras solventar con éxito la penúltima ronda del campeonato. En la primera semifinal, De Miñaur superó al italiano Matteo Berrettini por 7-6(4) y 7-5 en una hora y 45 minutos. El duelo estuvo igualado desde los compases iniciales, con el italiano muy sólido con su servicio tratando de romper el saque del australiano (dispuso de dos bolas de set al resto). Sin embargo, De Miñaur logró llegar al tie-break y llevarse la primera manga por 7-4 en el desempate. En el segundo set, el tenista australiano se repuso al break inicial del italiano para imponerse finalmente por 7-5 y obtener un puesto en la final.

En ella se topará con otra de las revelaciones del torneo, el mallorquín Jaume Munar, que se impuso en la segunda semifinal a Gerard Granollers por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-2 en un apasionante encuentro. Tras eliminar el viernes a Marcel, Munar hizo ayer lo propio con el pequeño de los Granollers, al que remontó en el primer set con cuatro juegos seguidos (7-5). La segunda manga fue muy parecida, pero Granollers logró llevarse el set en el tie-break. En el tercer y definitivo set, Munar ofreció su mejor versión para acceder a la gran final.

Nuevos campeones

La pareja formada por el español Adrián Menéndez y el ucraniano Sergiy Stakhovsky, terceros cabezas de serie del cuadro de dobles, se llevaron el título por parejas en la tarde de este sábado tras derrotar al tándem íntegramente español formado por el madrileño Roberto Ortega y el grancanario David Vega por un tanteo de 4-6, 6-3 y 10-7 en una hora y 18 minutos.

Ortega y Vega comenzaron enchufados y aunque fueron por detrás del marcador durante gran parte del set salvaron las oportunidades de break con solvencia y rompieron el servicio de sus rivales en el noveno juego, cerrando a continuación el primer parcial con su saque.

El partido viró de dirección en el cuarto juego de la segunda manga, tras tres errores de Ortega cerca de la red que otorgaron a Menéndez y Stakhovsky pelotas de break que finalmente materializaron tras estrellar Vega una derecha en la red.

En el match tie-break el control fue para la combinación formada por el marbellí y el ucraniano, que ganó 10-7 en el set por el título. Este triunfo es el primero en dobles en este torneo logrado por un español desde que Marcel Granollers y Alex López Morón lo ganaran en 2005.

«Ganar un torneo es simpre importante. Me hubiese gustado ganar individuales pero uno no siempre tiene lo que quiere», reconoció Stakhovsky tras la final. Por su parte, Menéndez destacó el alto nivel de los cuatro jugadores durante el torneo: «Me he encontrado bien y he apretado al resto ya que mi compañero es el especialista en el saque. En el primer set ellos han jugado muy bien, aprovechando sus oportunidades. En el segundo set las aprovechamos nosotrosy creo que en el super tie-break fuimos mejores».