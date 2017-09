Tenis Muguruza cae en semifinales del Abierto de Tokio La jugadora española sufrió una rotunda derrota ante la danesa Caroline Wozniacki en dos sets (6-2 y 6-0) R.C. Madrid Sábado, 23 septiembre 2017, 14:03

La danesa Caroline Wozniacki, tercera cabeza de serie, superó con facilidad a la española Garbiñe Muguruza, número uno del mundo, a la que derrotó por 6-2 y 6-0, y disputará la final del Abierto de tenis de Tokio contra la rusa Anastasia Pavliuchénkova, vencedora en la otra 'semi' ante la alemana Angelique Kerber por 6-0, 6-7 (4) y 6-4.

Muguruza desperdició una bola de ruptura en el juego inicial y, desde ese momento, fue a contracorriente. Perdió a continuación su servicio y, pese a romper el de su rival para el 2-3, un juego en blanco de Wozniaki sobre el saque de la hispano-venezolana, acabó por desestabilizar a la número uno, que cedió el primer set por 2-6, en apenas 37 minutos.

Muguruza lo intentó todo en la segunda manga, pero pudo frenar el juego de la danesa, que aprovechó la fragilidad en el saque de la española que, desmoralizada, entregó un set en blanco en el que no se anotó más que siete puntos (0-6).

Con esta victoria, Wozniaki iguala sus enfrentamientos ante Muguruza, con tres triunfos cada una. Las dos únicas victorias previas de la danesa fueron este año en Miami, tras retirarse la hispano-venezolana por lesión, y tres años antes en este mismo torneo de Tokio.

«Decepcionada»

«Bueno, estoy decepcionada. Estaba deseando jugar la final. Creo que ella jugó muy bien. Sacó mejor de lo que esperaba y golpeó un montón de 'aces'. También restó muy bien, apenas falló. Todo el mérito para ella hoy», comentó Muguruza, en declaraciones facilitadas por su equipo.

La española, asimismo, ha reconocido no haber estado a su mejor nivel: «Hoy no me he sentido fresca. Luché todo lo que pude, pero me sentí débil de energía. Creo que ella jugó un gran partido y mi nivel no estuvo ahí, no metí los golpes buenos en los momentos importantes. Ahora estoy decepcionada, pero en general, fue un buen torneo para empezar en la gira en Asia. Aún quedan muchos partidos por jugarse».

«No importa mi ránking o el de Carolina... siempre va a ser un partido difícil entre nosotras. Siempre va a ser una batalla. No siento que deba ganar todos los torneos a los que voy. Sólo quiero realizar a mi mejor nivel", añadió.

Muguruza, no obstante, ha aumentado en Japón su ventaja al frente de la clasificación mundial, al caer en cuartos Karolina Pliskova y no estar inscritas en el torneo Simona Halep y Elena Svitolina.

La semana que viene, en China, Garbiñe no defiende puntos ya que perdió en primera ronda en Wuhan el año pasado y la siguiente en Pekín, que es torneo obligatorio para jugar y puntos en el ránking, defiende 120 de segunda ronda.