Feliciano López dirigirá el Mutua Madrid Open
Jueves, 30 noviembre 2017

Feliciano López tomará las riendas del Mutua Madrid Open al término de la XVII edición, que acogerá la Caja Mágica entre el 4 y el 13 de mayo de 2018. Así lo anunció este jueves el presidente del torneo, Gerard Tsobanian, quien incidió en que el tenista trabajará codo con codo, en calidad de director adjunto, con Manolo Santana en dicha edición para, una vez finalizada, suceder al legendario deportista como director del evento. Santana será designado presidente de honor y seguirá estrechamente vinculado a un torneo del que fue su gran impulsor y rector desde que se disputase la primera edición allá por 2002, con victoria de Andre Agassi.

Desde entonces han pasado dieciséis ediciones en las que el Mutua Madrid Open se ha convertido en una de las principales citas del calendario tenístico. Enormemente orgulloso de la oportunidad que se le brinda, Feliciano López recordó que pudo participar en esa primera edición gracias precisamente a la invitación que le cursó Manolo Santana. «Manolo, el primer año que se hizo el torneo, me dio una invitación para jugar. Fue un gesto que nunca olvidaré», indicó Feliciano López. Destacó que fue en aquel momento cuando se dio cuenta de que podía jugarles «de tú a tú a los mejores del mundo», por lo que resaltó que se trataba de un día «muy importante» para él.

«Me siento eternamente agradecido de la oportunidad que Gerard me está dando, a Manolo, por todo lo que ha sido para mí y para todos los tenistas españoles, por lo que ha sido en este torneo», continuó el jugador toledano. «El listón está demasiado alto y voy a tener que trabajar mucho para aprender de él», remachó mirando a Manolo Santana. «He sentido el torneo desde cerca, he sentido su evolución, lo que significa para esta ciudad, y me siento muy orgulloso de formar parte de esta familia», recalcó. Puntualizó por último Feliciano que la asunción de su nuevo cargo no significa que su carrera toque a su fin. «El año que viene tengo pensado jugar todo el año», recalcó. Y sobre el siguiente curso precisó que «el cuerpo ya dirá».

Apuntó Manolo Santana que fue idea suya que Feliciano López le relevase en un cargo «maravilloso» y aseguró que con el tenista el torneo mantendrá la misma línea que ha tenido hasta el momento. «Vais a tener Manolo Santana para rato», bromeó para indicar que seguirá aportando su granito de arena. «Voy a estar dando la lata y ayudando a Feli», añadió.

El acto contó también con la presencia de Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, quien manifestó que se trata de «un relevo generacional» lógico en un evento que afrontará el próximo año una edición muy especial al ser la décima que tiene como escenario la Caja Mágica. Recordó que Mutua Madrileña lleva doce años como patrocinador del Masters 1.000 de Madrid y admitió que cuando asumió la presidencia pensó en cancelar su respaldo dado que por entonces España atravesaba una severa crisis. «No cabe duda de que la influencia de Manolo Santana fue muy determinante para hacerme cambiar de opinión. Se lo agradezco porque fue una acertadísima decisión», concluyó.