Nadal, Bautista, Carreño y Marc López, equipo de la Davis

Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marc López son los jugadores elegidos por Conchita Martínez para comenzar la andadura de España en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Conchita Martínez ha optado por dar confianza a aquellos jugadores que la apoyaron desde que asumió la capitanía a mediados de 2015 y, pese a que otros, como David Ferrer o Feliciano López también podrían haber participado, finalmente la aragonesa se ha decantado por el cuarteto formado por Nadal, Bautista, Carreño y Marc López.

La presencia de Nadal muestra una vez más el compromiso del balear con la competición y con su país, ya que la primera eliminatoria, contra Croacia, que se disputará del 3 al 5 de febrero, coincide con la semana inmediatamente posterior al Abierto de Australia. Nadal disputó el último cruce de España, en la India, cuando venció en dobles junto a Marc López, para sellar el ascenso del equipo español. La de Croacia supondrá la decimoséptima de la Davis serie disputada por el manacorense.

Conchita Martínez también continúa con la confianza puesta en jugadores como Bautista y Carreño. El castellonense fue pieza clave en la victoria ante Rumanía el año pasado y se encuentra en un gran estado de forma tras conquistar a principios de curso el torneo de Chennai y alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Australia.

El asturiano Carreño también comienza a ser un habitual en las convocatorias de Copa Davis, tras su debut con victoria en Rumanía. Además, Carreño puede ser una pieza clave en el dobles, donde ha demostrado su valía con una final en el Abierto de Estados Unidos y las semifinales que disputará en Melbourne. Marc López completará el cuarteto. El doblista acudirá a Croacia como campeón olímpico junto a Rafa Nadal en la especialidad y será un fijo en la prueba que se jugará el sábado.

La eliminatoria contra Croacia se disputará en Osijek, en pista dura, y supondrá el séptimo enfrentamiento consecutivo que España disputa fuera de casa. El equipo no juega en terreno español desde 2013, cuando derrotó a Ucrania en la Caja Mágica. Para el primer cruce, Croacia no contará con Ivan Dodig, que decidió no disputar la eliminatoria, por lo que los balcánicos pierden un arma importante tanto en individuales como, sobre todo, en dobles.