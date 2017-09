El VRAC Quesos Entrepinares remonta al Barcelona (35-18)

Primer partido y primera victoria del VRAC Quesos Entrepinares que, sin embargo, tuvo que emplearse a fondo para sumar sus primeros cinco puntos ante un Barcelona que reaccionó tras el inicio vertiginoso de los locales y logró marcharse al descanso con ventaja. Los de Diego Merino tuvieron que exprimirse a fondo para dar la vuelta al partido y sumar sus primeros cinco puntos.

35 VRAC Quesos Entrepinares Pablo César Gutiérrez, Steve Barnes, Alberto Blanco, Daniel Sthör, Adrián Pescador, Gabriel Vélez, Kalo Gavidi, José Basso, Pablo Gil, Pedro de la Lastra, Fede Castiglioni, Alvar Gimeno, Guillermo Mateu, John-Wessel Bell y Tomás Carrió. También jugaron Nathan Paila, Francisco Blanco, Leigh Thompson, Ignacio Castellote, Álvaro Ferrández, Álex Gutiérrez Müller, Ignacio Morchón y Raúl Calzón 18 FC Barcelona Omar Miniño, Martín García, Marcos Muñiz, Pilia Lasha, Francesc Asensi, Michael Hogg, Rochedi Mirabet, Hugo Pezet-Poux, Bautista Guemes, Bruno Granell, Artion Kovalenko, Joan Losada, Franco Velarde, Francisco de la Fuente y Laurea Moreno. También jugaron: Juan Cruz, Jose Alcides, Agustín Aragón, Leandro Castiglioni y Domenec Cornudella Marcador: 7-0, min. 6: Ensayo de Steve Barnes y transformación de Tomás Carrió; 7-3, min. 10: Transformación de castigo de Bautista Guemes; 12-3, min. 24: Ensayo de José Basso; 12-6, min. 27: Transformación de castigo de Artion Kovalenko; 12-9, min. 32: Transformación de castigo de Bautista Guemes; 12-12, min. 34: Drop de Bautista Guemes; 12-15, min. 39: Transformación de castigo de Bautista Guemes, 17-15, min. 48: Ensayo de Guillermo Mateu; 17-18, min. 53: Transformación de castigo de Bautista Guemes; 24-18, min. 56: Ensayo de John Wessel-Bell y transformación de Tomás Carrió; 29-18, min. 65: Ensayo de John Wessel-Bell; 32-18, min. 72: Transformación de castigo de Tomás Carrió; 35-18, min. 79: Drop de Álvaro Ferrández. Árbitro: Pedro Montoya. Incidencias: Antes de comenzar el encuentro se rindió un emotivo homenaje a José Ángel Hermosilla y Montserrat Casado.

Los de Diego Merino querían marcar el territorio desde el inicio y, después de una jugada fallida en la que no conseguían conectar con la delantera al marcharse el oval fuera, llegó el ensayo de Steve Barnes que transformó Tomás Carrió. El partido parecía coser y cantar, pero nada más lejos de la realidad. El Quesos evidenció muchos problemas en los últimos metros a la hora de definir, algo habitual a estas alturas de curso, perdiendo numerosas opciones de ensayo, hasta tres, la más clara en una espectacular carrera de John Wessel-Bell que no logró aprovechar Guillo Mateu. Poco después si subiría el segundo al marcador por medio de Jose Basso, aunque en esta ocasión no pasaba Carrió, que iba a tener bastantes dificultades durante todo el encuentro para acertar con el pie.

A partir de ahí, el Entrepinares se relajó y desapareció en ataque. Sus numerosas indisciplinas en defensa le daban un susto, permitiendo a un impecable Bautista Guemes acertar con los palos hasta en tres oportunidades, lo que unido a otra transformación de castigo de Artion Kovalenko y a un espectacular drop del propio Guemes, ponía por delante a los catalanes justo antes de llegar al descanso, circunstancia que sorprendía a los presentes en Pepe Rojo.

El segundo tiempo comenzaba con la entrada de Nathan Paila al terreno de juego y con un ensayo de Guillo Mateu sin transformación. El VRAC levantaba el partido, pero el Barcelona no bajaba los brazos y Guemes volteaba el marcador con el 17-18. Una buena jugada propició la marca de John Wessel Bell para el 24-18 con 20 minutos por disputarse. Lejos de sentenciar por la vía rápida, el Quesos jugaba fuego pero, por suerte para sus intereses, no se quemaría.

Guemes falló con el pie en el peor momento. El Entrepinares percibió el peligro y reaccionó. Una buena combinación de Carrió con Wessel Bell se quedó sin premio por la falta de definición en el último instante, pero el propio John Wessel acercó el triunfo con el tranquilizador 29-18. Una patada de Tomy Carrió y un siempre bonito drop de Álvaro Ferrández cerraban un partido que dejó los debuts en División de Honor de Raúl Calzón y Gabriel Vélez y, en la previa, los emotivos homenajes a José Ángel Hermosilla y Montserrat Casado.