Rugby La Vila, penúltimo obstáculo para el Quesos El Vrac, a un paso de proclamarse simbólicamente 'Campeón de Invierno' de la División de Honor EL NORTE Valladolid Sábado, 9 diciembre 2017, 15:44

80 minutos para cerrar la primera vuelta de la Liga 2017/2018 y proclamarse Campeón de Invierno. El VRAC buscará este domingo (12:30 Pepe Rojo) frente a La Vila cinco puntos que le mantengan en lo más alto de la clasificación tras las primeras 11 jornadas. A falta de medirse al único recién ascendido a la División de Honor, el Quesos no conoce la derrota y roza la perfección a la haber sumado 48 de los 50 puntos que se han puesto en juego hasta la fecha.

No es habitual que el VRAC comande la tabla a estas alturas de año, pero la igualdad recomienda afinar desde el principio y es lo que el equipo de Diego Merino ha buscado desde el pasado verano. Cierto es que la Liga es muy larga y termina ofreciendo diferentes oportunidades con el paso de los meses, pero la Supercopa y la Copa Ibérica son títulos tempraneros en los que no hay margen de error. El primero ya se ha conseguido y el segundo no tardará en disputarse, pero antes habrá dos grandes retos: ganar en Pepe Rojo a La Vila y en La Teixonera al F.C. Barcelona.

Los alicantinos serán el primer objetivo. Llegan a la cita en tierras vallisoletanas tras dos resultados ajustados que les dejaron derrotas por la mínima en casa. Cisneros e Independiente dejaron con las ganas a los vileros, que intentarán dar la sorpresa frente al líder. Se encuentran a dos puntos de los puestos de descenso.

El VRAC mantiene las bajas de Jakobus Ferdinand, Fede Castiglioni o Daniel Stöhr, más Alejandro Alonsoque se encuentra en plena concentración de la Selección de Seven en Dubai. Regresa Pablo César Gutiérrrez, ausente en Madrid.

CONVOCATORIA VRAC: Pablo César Gutiérrez, Francisco Blanco, Pablo Miejimolle, Juan Soloaga, Jody Allen, Alberto Blanco, Raúl Calzón, Kalo Gavidi, Leigh Thompson, Jose Basso, Nathan Paila, Ignacio Castellote, Gabriel Vélez, Chris Eaton, Pablo Gil, Tomás Carrió, Álvaro Ferrández, Gareth Griffiths, Alvar Gimeno, Pedro de la Lastra, Matthew George, Guillo Mateu y John Wessel Bell