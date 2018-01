Victoria del VRAC sobre el manto blanco

Con unas condiciones climatológicas que complicaban la práctica del rugby en Pepe Rojo debido a la nieve que cayó antes y durante el encuentro, el VRAC sacó adelante un partido extraño del que pocas conclusiones se pueden sacar más allá del propio hecho de sobreponerse con fiabilidad a las dificultades que presentaba el terreno de juego. Cabe destacar la predisposición de todas las partes a que el partido se disputase, tanto de ambos contendientes como del equipo arbitral y el delegado federativo, que dieron el visto bueno tras comprobar que no existía ningún riesgo para los jugadores y que la visibilidad era correcta.

53 VRAC También jugaron: Alberto Blanco, Steve Barnes, Nathan Paila, Raúl Calzón, Carlos Valentín-Gamazo, Pedro de la Lastra, Gareth Griffiths e Ignacio Morchón 0 Hernani También jugaron: Einar Arratibel, Imanol Mendizabal, Xabier Garmendia, Mikel Pérez, Oier Garmendia, Aitor Lukas y Kepa Mijangos Marcador: 7-0, min. 15: Ensayo de Jose Basso y transformación de Álvaro Ferrández; 14-0, min. 21: Ensayo de Pablo César Gutiérrez y transformación de Álvaro Ferrández; 19-0, min. 22: Ensayo de Jody Allen; 24-0, min. 30: Ensayo de Fede Casteglioni; 29-0, min. 40: Ensayo de Jose Basso; 34-0, min. 44: Ensayo de Nathan Paila; 41-0, min. 58: Ensayo de Dani Stöhr y transformación de Álvaro Ferrández; 48-0, min. 67: Ensayo de Álex G. Müller y transformación de Álvaro Ferrández; 53-0, min. 71: Ensayo de Pablo Gil árbitro: Joaquín Santoro. Sin amonestaciones incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 13 de la DH 2017/2018 disputado en Pepe Rojo.

Las gradas, dadas las circunstancias, presentaban un buen aspecto. Los aficionados disfrutaron de un triunfo quesero y de las estampas que dejó la nieve, haciendo diferentes los 72 minutos que duró el duelo. Sí, 72. Y es que el colegiado, Joaquín Santoro, dio por finalizado el VRAC – Hernani a falta de ocho minutos para el final del mismo. El contundente resultado, el empeoramiento del césped y la intensidad con la que nevaba en ese momento llevó a Santoro a indicar la retirada a vestuarios de los jugadores. Todo el mundo comprendió la decisión.

Antes, el VRAC hizo fácil lo que se presentaba más bien difícil. Encarriló el partido y el bonus ofensivo a la media hora de juego, con cuatro ensayos fruto de la superioridad que la clasificación ya advertía en la previa. Jose Basso, Pablo César Gutiérrez, Jody Allen y Fede Casteglioni sumaron las marcas locales en los primeros 30 minutos del encuentro. Todos llegaron gracias al buen trabajo colectivo, especialmente los dos primeros, y con una buena definición en el caso de los dos siguientes, ya que tanto Fede como Allen impusieron su calidad para subir el 24-0 al marcador de Pepe Rojo. Álvaro Ferrández cuajaba, como la nieve, una buena actuación con complicadas patadas no sólo por la distancia, sino también por lo tortuoso del golpeo entre nieve, agua y también en algunas zonas algo de hielo. Antes del descanso llegaría una nueva nueva marca de Basso.

La segunda parte no tuvo mucho historia. Merino agitó el banquillo para no correr riesgos con algunos jugadores y, a la vez, repartir minutos. No era un día para experimentos, pero sí para trabajar de cara a futuros escenarios que también rozarán lo impracticable. El Quesos siguió a lo suyo y sumó otros cuatro ensayos con la nieve intensificado su presencia en Pepe Rojo. Paila, Stöhr, Álex Müller y Pablo Gil elevaron el electrónico. No se presumía definitivo, pero el temporal recrudeció y el colegiado señaló el final del partido, que suponía la consecución de otros cinco puntos y, también, dejar el marcador a cero, algo motivador y un premio a la voluntad defensiva del equipo.