Rugby La veteranía de Manu Serrano frente a la juventud de Raúl Calzón Raúl Calzón y Manu Serrano. / H. Sastre El chamizo ha jugado decenas de derbis y el quesero se estrenará este próximo domingo V. BORDA Valladolid Martes, 20 febrero 2018, 20:08

Son antagónicos en lo que respecta al derbi vallisoletano de rugby del próximo domingo. Ambos ocupan puesto en la primera línea, pero ahí acaban sus similitudes. Manu Serrano, a sus 42 años, atesora decenas de duelos de máxima rivalidad frente al eterno rival, el VRACQuesos Entrepinares. El jugador del SilverStorm El Salvador es leyenda en las filas chamizas. Frente a él, un joven pilier que jugará su primer derbi vallisoletano, Raúl Calzón. Este joven leonés, que llevar tres temporadas enrolado en las filas del conjunto quesero, tendrá, siempre que Diego Merino lo considere, su bautizó de fuego, su estreno en un choque que parte en dos mitades a la ciudad de Valladolid.

Serrano, más de dos décadas en la filas albinegras, reconoce que no sabe «el número de derbis que he podido jugar entre finales, Copas y demás partidos. No llevo la cuenta. Algún día, por pura curiosidad, me gustaría saberlo. De momento, este es uno más y ya está».

El veterano pilier del SilverStorm augura un derbi «igualado. Tal y como vienen los resultados y la clasificación, eso parece. Nosotros solo hemos perdido un partido. Ha sido contra el VRACy por un solo punto. Luego, hemos podido recuperar puntos en la tabla gracias a los bonus ofensivos. Solo un punto nos sacan en la clasificación. Estamos muy cerca. Creo que el partido va a estar muy bonito».

Esa única derrota a manos del eterno rival no tiene que convertirse en una espinita. «Debemos centrarnos solo en los objetivos y uno de ellos, al inicio de la temporada, era intentar quedar primeros en la fase regular. Este domingo contamos con la posibilidad de adelantar al Quesos Entrepinares en la clasificación. Pero esto es una carrera de fondo. El que gane este encuentro no va a ser campeón», señala Manu Serrano.

El delantero chamizo se refiere también a las armas que tiene el eterno rival sobre el césped: «Nos medimos a un gran equipo, que lleva años demostrándolo. Cada año se refuerza mejor. Cuenta con muy buenos jugadores. Hay que tener mucho respeto. Posee efectivos de primer nivel y lleva años practicando un estilo de juego con una base de jugadores. Resulta complicado de ganar».

Preguntado por la nueva filosofía de juego que ha ido implantado Juan Carlos Pérez, el veterano jugador del Chami tiene claro que esta nació «tras el verano que pasó Juan Carlos Pérez en Nueva Zelanda. Vino con ideas nuevas. Desde entonces, ha intentado que hagamos un juego más dinámico y que practiquemos un rugby total».

La pregunta del millón es si Manu Serrano va a disputar este año sus últimos derbis con la primera plantilla de El Salvador. Afirma que no lo sabe. «Hasta que no acabe la temporada y no hable con Juan Carlos (Pérez) y Mar (Álvarez), no tomaré una decisión. Primero tengo que ver cómo me encuentro físicamente. De momento, estoy al 100% y con ganas de ayudar en lo que me pida el entrenador», concluye.

Primer derbi

Raúl Calzón, a sus 20 años, es nuevo en estas lides. No ha jugado nunca un derbi vallisoletano. Ni siquiera en categorías inferiores. Ahora está ante la oportunidad de estrenarse nada menos que en la División de Honor con la primera plantilla del VRAC. «Llevo tres años en Valladolid y por unas y otras causas nunca he jugado un derbi. Es fantástico que el primero pueda ser en División de Honor. Estamos ante uno de los partidos más importantes del año», sentencia.

Calzón ya ha detectado que en estos días se vive un clima diferente a otros encuentros. «La gente ya está pensando en el derbi desde que acabó el último partido. Hay algo especial desde el primer entrenamiento. Se corrige cada fallo para que todo salga a la perfección en un encuentro distinto a otros», explica el joven pilier. «Las tres semanas de parón por la selección han servido para preparar a conciencia este encuentro».

La lesión de Pacote Blanco le ha permitido tener minutos, algunos en encuentros de mucho nivel, a Raúl Calzón. «Nadie quiere entrar por la lesión de un compañero, pero es verdad que las bajas me han permitido disfrutar de minutos de juego. La reubicación de Jody Allen durante algunos partidos en la segunda línea permitió que yo pudiese actuar de ‘3’. Como también puedo jugar de ‘1’, la baja de Pacote ha posibilitado entrar en el equipo. Creo que lo le hecho bien. Intento darlo todo y jugar al mismo nivel que lo hacen mis compañeros», menciona.

Sobre el rival del domingo, el joven jugador quesero advierte de que «El Salvador tiene un juego bastante parecido al nuestro, vistoso y rápido. Cuenta con una delantera poderosa. Con la nuestra creo que son las dos mejores de la competición. Por algo, son los dos primeros clasificados. La clave va a estar en la disputa de las fases estáticas, la melé y la touch. Además, los dos equipos poseemos jugadores a nivel individual que pueden resolver o decidir el encuentro».