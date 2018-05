Rugby A la venta las entradas para la final de Zorrilla del día 26 Nuu Junior y Rust avanzan ante la oposición de Griffiths y Carrió, en la final de Valencia. / R. Gómez Los precios de las localidades van de los 10 euros en grada a los 15 en tribuna VÍCTOR BORDA VALLADOLID Viernes, 11 mayo 2018, 14:12

Los aficionados al rugby ya pueden hacerse con las entradas para la final de la Liga Heineken del día 26 en Zorrilla, final que solo sería una realidad si uno o los dos equipos vallisoletanos de la División de Honor ganan sus semifinales de la próxima semana. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid acogió la presentación de esta nueva, acto que contó con la presencia del alcalde Óscar Puente, el concejal Alberto Bustos, José María Valentín-Gamazo, presidente del VRAC, y Luis Barbado, directivo de El Salvador. Los precios de las entradas son de 10 euros en grada y de 5 para los aficionados en edad infantil. Ambos grupos de edad pagarán 15 euros en el caso de adquirir una localidad para tribuna. Las localidades ya se pueden adquirir en las sedes que ambos clubes tienen en la Casa del Deporte o en sus sedes sociales, La Central (Chami) y El Barco (Quesos), así como en las tiendas de Justo Muñoz, el As de Copas y la oficina de información turística situada en Acera de Recoletos.

La plataforma RugbYa, organizadora del evento y que engloba a ambos clubes vallisoletanos, ha reservado un número determinado de entradas para socios y cantera, las cuales se podrán adquirir hasta el día 22. Además, coincidiendo con la celebración en Pepe Rojo durante ese fin de semana del torneo nacional de escuelas, la organización ha ofrecido a los clubes participantes entradas para poder acudir a la final liguera. Estos equipos se quedarán como compensación con un 25% de la venta de sus entradas.

El dinero de las localidades solo se devolverá si ninguno de los dos equipos de Valladolid, tanto el VRAC Quesos Entrepinares como el SilverStorm El Salvador, no logran clasificarse para la citada final. Si uno de los conjuntos accede a la misma, la cuantía de las localidades no se devolverá. Las entradas no están numeradas, pero sí sectorizadas. El estadio José Zorilla se ha dividido en seis zonas diferentes.