V. BORDA Valladolid Lunes, 19 marzo 2018, 13:36

Cuando uno habla con un ‘rugbier’, a este se le llena la boca con los valores de su deporte. ¿Valores? Son los que faltaron ayer sobre el césped belga. La presencia de un árbitro rumano es una puñalada al ‘fair play’. Lamentable. La FER ya pidió un cambio del trío arbitral cuando ganó a Rumanía. La Rugby Europe, presidida por un rumano, uno no cree en las coincidencias a estas alturas, se cerró en banda y abrió la caja de Pandora para que haya más que sospechas fundadas sobre un arbitraje que penalizó a España frente a Bélgica. ¿Valores?

En el fondo subyace el peso de un rugby desarrollado, el rumano, frente a uno que no termina de arrancar como el español. El casi milagro de ir al Mundial se ha basado en una transfusión de jugadores franceses, argentinos y de otras nacionalidades que se han unido a un reducido grupo de hispanos. El espejismo del oval español. Los equipos españoles no juegan competiciones continentales. Los rumanos, sí. Han disputado todas las Copas del Mundo. El XVdel León solo una y el año que viene se cumplen veinte años. España, desde el punto de vista de este deporte, tiene menos peso que Rumanía.

Algún talibán rugbístico decía ayer que la derrota en Bruselas era justicia poética. Aseguraba que España no merecía jugar el Mundial, Francia B sí. Sin meter el dedo en la llaga, algo de razón no le falta. Levantar la casa por el tejado no es recomendable. Los éxitos de esta selección no se corresponden con el nivel de una Liga Heineken en la que tres equipos están a años luz del resto. O se profesionaliza la competición o el futuro de este deporte se presente muy negro.

