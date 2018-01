Rugby Valladolid clama contra Feijoo El alcalde felicita Paila. / G. Villamil El Ayuntamiento solicitará una reunión con el CSD para mostrar, junto con los dos clubes, el malestar creado al jugarse la final vallisoletana de Copa en Valencia V. BORDA Valladolid Lunes, 29 enero 2018, 13:34

El rugby de Valladolid clama contra Alfondo Feijoo, presidente de la Federación Española de Rugby (FER). La final de Copa del Rey, como sucedió hace dos años, la disputarán, como estaba previsto, los dos equipos de Valladolid, el VRAC Quesos Entrepinares y el SilverStorm El Salvador. Y lo harán en Valencia... La plataforma RugbyYa había presentado un pliego para organizar de nuevo este evento, pero la FER decidió la semana pasada dárselo a la oferta realizada desde la Comunidad Valenciana. Los tiempos, tres días ante las semifinales y con la casi seguridad de que queseros y chamizos se verían la caras por el título, no han sido los más adecuados. Desde Valladolid, se tiene la certeza de que la FER ha arreglado cuentas con la capital del rugby español, pese a quien pese.

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, junto con el concejal Alberto Bustos, mantuvo ayer un encuentro con el presidente del VRAC, José María Valentín-Gamazo, y con su homológo chamizo, Juan Carlos Martín Hansen, este por vía telefónica, para decidir las actuaciones a realizar con lo que consideran un atropello federativo. Todas la partes consideran que Feijoo, una vez más, no ha hecho bien su trabajo y que la decisión de llevar la final a Valencia para nada obedece al bien del rugby español.

La plataforma Rugbyya ha solicitado el pliego presentado por la candidatura valenciana, pero la FER, por el momento, no se la ha entregado, siendo algo que debe ser público. De momento, el Ayuntamiento va a solicitar una reunión con el CSD à la que acudirán junto a los dos clubes de rugby y en la que dejarán constancia de su malestar por la decisión federativa.

No se quiere en ningún momento es perjudicar a la candidatura valenciana. Juan Carlos Martín 'Hansen' abogó por «el pleno respeto y apoyo a la iniciativa de Valencia. Me preoupa que se entienda mal lo que Valladolid ha hecho por el rugby español. No solo no vamos a boicotear su candidatura, sino que vamos a apoyarla».

Lo que está claro es que el corsé federativo no deja crecer el rugby nacional y que ha llegado el momento de crear y potenciar una liga nacional ajena a la FER. Los dos clubes ven claro que ha llegado el momento de la autogestión para mejorar el oval hispano.

Por cierto, se está trabajando ya para que el 29 de abril haya un macroevento, con pantallas gigantes, para que los aficionados que no puedan acudir a Valencia disfruten del partido en directo.