Rugby El SilverStorm El Salvador vence a lo grande al Sanitas Alcobendas Los pucelanos se clasifican de paso para las semifinales de la Copa y abren brecha con uno de los equipos llamados a discutir la hegemonía Valladolid Domingo, 3 diciembre 2017, 16:19

Sufrimiento e incertidumbre, en un partido de los que hacen afición. Ese sería el resumen del encuentro disputado esta mañana en los campos de Pepe Rojo entre SilverStorm El Salvador y Sanitas Alcobendas si hubiese que hacerlo con una sola frase, con enorme tensión y mucho rugby de quilates por parte de ambas escuadras.

32 El Salvador Leandro Wozniak, Matt Smith, Manasseh Alaga, Víctor Sánchez, Michael Walker-Fitton, Gerardo de la Llana, Gonzalo Núñez, Matt Foulds; Juan Ramos, Hansie Graaff, Alberto Díaz, Antoine Sánchez, Rapha Blanco, Leli Kacilala y Christian Rust. También jugaron: Manu Serrano, Andrés Alvarado, Fernando G. Altés, Pablo Reneses, Pelayo Ramos, Johny Carter, Alejandro Sánchez de la Rosa y Dani Marrón. 28 Alcobendas Liviu Fertu, Juan Anaya, Santiago Ovejero, Matías Cabrera, Silviu Pingica, Adam Newton, Iván Ramiro, Hoani Matenga; Facundo Munilla, Bradley Linklater, Martín García, Shane Imo, Iñaki Mateu, Arturo Íñiguez y Pedro Martín. También jugaron: Flavio Dacosta, Facundo Pomponio, Federico Ángel, Arturo Brasca, Jaime Nava, Guillermo Rado, Mauricio Londoño y Jaime Mata. Anotaciones 3-0 (min. 5) Golpe de castigo de Hansie Graaff. 10-0 (min. 15) Ensayo de Alberto Díaz que pasa Hansie Graaff. 10-3 (min. 21) Golpe de castigo de Bradley Linklater. 10-6 (min. 25) Golpe de castigo de Bradley Linklater. 17-6 (min. 29) Ensayo de Leli Kacilala que pasa Hansie Graaff. 17-9 (min. 39) Drop de Bradley Linklater. 17-16 (min. 55) Ensayo de Bradley Linklater que pasa él mismo. 24-16 (min. 59) Ensayo de Christian Rust que pasa Hansie Graaff. 24-23 (min. 67) Ensayo de Arturo Íñiguez que pasa Bradley Linklater. 29-23 (min. 75) Ensayo de Gonzalo Núñez. 32-23 (min. 80) Drop de Hansie Graaff. 32-28 (min. 80+3) Ensayo de Mauricio Londoño. Árbitro Sr. Riera (comité catalán). No mostró tarjetas. Incidencias Encuentro disputado en una mañana soleada y fría en los campos de Pepe Rojo ante cerca de 2000 espectadores. Antes del encuentro se celebró un entrenamiento con el equipo de Rugby Inclusivo del Club de Rugby El Salvador para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, haciendo los jugadores del equipo de Rugby Inclusivo el pasillo a los equipos de División de Honor. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Dª Mª Paz Álvarez Ruiz de Temiño, hermana de nuestro compañero Julio Álvarez Ruiz de Temiño, y en memoria de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan

A nadie sorprenderá que afirmemos que tanto Juan Carlos Pérez como Tiki Inchausti son dos estudiosos del rugby, con lo que ambos equipos tenían perfectamente estudiado al rival antes de saltar al verde vallisoletano. Así se demostró durante los 80 minutos, con absoluta garra y entrega por parte de los 30 protagonistas, que sabían que se jugaban mucho más que un encuentro de la Liga Heineken.

Porque el pase para las semifinales de la Copa de SM el Rey estaba en juego, y con esa premisa comenzaba el encuentro. La primera ocasión llegaba en el minuto 5, con un golpe de castigo a favor de SilverStorm El Salvador que Hansie Graaff pasaba desde cerca de 40 metros para inaugurar el electrónico.

Los primeros 15 minutos de encuentro fueron de completa superioridad colegial, dominando en ataque y mostrando una defensa férrea que frenaba todos los intentos madrileños. Fruto de este dominio llegaba la primera marca vallisoletana, obra de Alberto Díaz en el minuto 15 tras una gran carrera del ala acompañando un ataque lanzado por Graaff, que no fallaba con los dos extra para el 10-0.

Pero si alguien pensaba que Sanitas Alcobendas se iba a rendir por verse en inferioridad en el marcador estaba muy equivocado. Los de Inchausti se acercaron en el marcador gracias a dos golpes de Linklater en los minutos 21 y 24, poniendo un 10-6 en el marcador que llevaba una cierta incertidumbre, coincidiendo además con los mejores momentos madrileños.

Pero el rugby no es un juego en absoluto previsible, y estos minutos de calidad de los granates se cortaron en seco con una intercepción en campo propio de un rapidísimo Leli Kacilala, que se marchó solo para internarse en la zona de marca y poner el segundo ensayo de SilverStorm El Salvador en el minuto 29, situando el marcador en 17-6 en ese momento.

Llegarían antes del descanso 3 puntos más para los visitantes cuando el primer tiempo estaba a punto de expirar gracias a un brillante drop de Bradley Linklater desde larga distancia, situando el electrónico en 17-9.

Tanteo entre ambos conjuntos en los primeros minutos del segundo tiempo, con constantes ataques por parte de unos y otros, mostrándose las zagas muy fuertes, especialmente por parte de un SilverStorm El Salvador que armó una auténtica muralla en las inmediaciones de la línea de ensayo. Muralla que sólo tuvo una grieta en el minuto 55, cuando Linklater llegaba junto al banderín para anotar in extremis un ensayo que él mismo pasaba para el 17-16.

La réplica por parte de SilverStorm El Salvador llegó sólo 3 minutos más tarde, gracias a una buena jugada colectiva que definió Christian Rust, que firmó una actuación sobresaliente en el encuentro de hoy, con una buena carrera. Su compatriota Graaff no fallaba con la mira telescópica para dar oxígeno con el 24-16 que campeaba en el marcador en el minuto 60.

Quedaba por tanto un partido de 20 minutos de duración, en el que era Sanitas Alcobendas el que golpeaba primero, gracias a una acción colectiva en el flanco izquierdo del ataque que acababa en ensayo de Arturo Íñiguez junto al banderín. Tampoco fallaba Linklater con su preciso pie, poniendo un ajustadísimo 24-23 en el marcador en el minuto 67.

SilverStorm El Salvador sabía que era fundamental conseguir un nuevo ensayo que le diese margen para conseguir la victoria, y que además supondría el punto bonus para los blanquinegros. Tras una larguísima jugada de ataque, en la que fase a fase la delantera ganó metros, llegó un pase al ala izquierda, que Gonzalo Núñez convertía en ensayo en el minuto 75, aunque esta vez no llegaban los dos extra. 29-23 con 5 minutos para el final.

Locura lo que vendría en los minutos finales, con ambos equipos desbocados en busca del triunfo. Golpearía de forma que parecía definitiva SilverStorm El Salvador con una genialidad en forma de drop de Graaff, que pasaba el oval cuando se alcanzaba prácticamente el 80 de partido para poner un 32-23 que parecía definitivo.

Pero no lo era, porque en una jugada a tumba abierta era Sanitas Alcobendas quien asestaba el siguiente golpe al marcador, con un ensayo de Mauricio Londoño conseguido a base de fuerza, para poner el 32-28 con 3 minutos sobre el tiempo. Aún no se acababa el encuentro con esta anotación, y SilverStorm El Salvador encadenó otro ataque que se instaló a apenas 5 metros de la zona de marca madrileña, pero que no acabaría fructificando.

SilverStorm El Salvador conseguía así una victoria que le otorga el pase a las semifinales de la LXXXV edición de la Copa de SM el Rey, en las que el sorteo le deparará rival entre VRAC Quesos Entrepinares, UE Santboiana y FC Barcelona.

Tras el encuentro, Juan Carlos Pérez admitió estar “muy contento por la victoria y por la clasificación, aunque ahora hay que aparcar la Copa, y centrarnos en el complicado encuentro que tenemos el próximo fin de semana en Santander contra Senor Independiente”. El técnico vallisoletano admitió que “quizá tendríamos que haber sacado más renta en los primeros 50 minutos, pero estoy muy contento con el trabajo del equipo. Cada vez vamos mejorando un poco más y siendo el equipo maduro y compacto que queremos ser”.