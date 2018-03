El SilverStorm no pasa apuros

En un Landare Toki que se fue embarrando a medida que avanzaron los minutos y con el mal tiempo de lluvia y frio por bandera, el Silverstorm El Salvador no tuvo problemas en deshacerse de un Hernani que tiene cada vez más complicada la permanencia. El conjunto chamizo, con esta victoria al que acompañó un bonus ofensivo, se coloca tres puntos por delante de un VRAC que este domingo por la mañana recibe la visita de Ampo Ordizia para defender el liderato a falta ya de tres jornadas para la conclusión de la liga regular.

12 Hernani Noriega (Becerra m. 51), Otaño (Iñaki Otxotorena m. 62), Gorka Imaz (Mendizabal m. 62), Iradi (Larrarte m. 62), Garmendia, Mikel Imaz, Mijangos (Galdeano m. 51), Jon Otxotorena (Arruti m. 67), Elosegi, Crouzat (Gorka del Valle m. 23), Oier Garmendia, Puertas, Esnal (Angoso m. 65), Aitor Garmendia y Leonet. 40 SilverStorm Wozniak (Manuel Serrano m. 60), Marron (Smith m. 60), Alvarado (Alaga m. 60), Víctor Sánchez, Walker-Fitton (Fernando González m. 65), Foulds, De la Llana (Pablo Medina m. 70), Wainwright, Juan Ramos, Graaff, Alberto Díaz, Junior (Antoine Sánchez m. 33), Blanco (Núñez m. 65), Álex Sánchez y Pearce. Marcador 0-7, m. 11: Ensayo de Junior y transformación de Graaff. 7-7, m. 15: Ensayo de Iradi y transformación de Elosegui. 7-14, m. 21: Ensayo de Foulds y transformación de Graaff. 7-21, m. 24: Ensayo de Alberto Díaz y transformación de Graaff. 7-28, m. 48: Ensayo de Wainwright y transformación de Graaff. 7-33, m. 58: Ensayo de Pearce. 12-33, m. 65: Ensayo de Mikel Imaz. 12-40, m. 74: Ensayo de Juan Ramos y transformación de Graaff. Árbitro Iñaki Muñoz (colegio madrileño). Sin amonestados ni expulsados. Incidencias Landare Toki. 1200 espectadores.

De salida el partido fue igualado, pero el dominio siempre fue pucelano. Al ensayo de Junior y transformación de Graaff le respondió otro vasco por mediación de Iradi al que le acompañaron los dos puntos a palos de Elosegui. Aunque era inesperada esta reacción, Silverstorm El Salvador no se descompuso y siguió atacando hasta que volvió a coger tierra de por medio con otro 'try' que vino acompañado otra vez por la transformación de un Graaff que ayer estuvo en estado de gracia.

El sudafricano no perdonó tras los ensayos de Alberto Díaz, que encarrilaba el partido antes del descanso, ni en el de Wainwright que lo sentenció tras él ni después del de Juan Ramos que lo finiquitaba en el 12-40 definitivo. Sí falló en el de Pearce. Seis ensayos que le otorgaron un bonus ofensivo a un Silverstorm El Salvador que, en medio de este paseo, solo encontró algo de resistencia cuando Polidori empezó a mover el banquillo y los jugadores del Hernani que saltaron se aliaron con las condiciones climatológicas, pero sus lanzamientos lejanos a palos y sus penaltis no fueron aprovechados por lo que la victoria no corrió peligro en ningún momento.