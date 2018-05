Rugby El Salvador califica el partido del domingo como «el más importante» del año Toca y Pérez SilverStorm El Salvador prepara el encuentro de semifinales de la Liga Heineken ante Alcobendas«con ganas de demostrar que podemos ganar partidos duros y complicados», como afirma el entrenador Juan Carlos Pérez EL NORTE Valladolid Miércoles, 16 mayo 2018, 20:33

SilverStorm El Salvador ha presentado el encuentro de semifinales de la Liga Heineken que este domingo le medirá a Sanitas Alcobendas a las 12:30 en pepe Rojo, tercer clasificado de la fase regular de la Liga Heineken y que consiguió su pase a estas semifinales tras imponerse por 40-33 a la UE Santboiana en la ronda de cuartos de final del playoff.

El vicepresidente del Club de Rugby El Salvador Santiago Toca aseguró que «este es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el rugby español. Sanitas Alcobendas ha perdido muy pocos partidos este año, y aquellas ocasiones en las que ha caído ha sido por un margen de puntos muy escaso».

Por su parte el entrenador Juan Carlos Pérez aseguró que en SilverStorm El Salvador «afrontamos el partido conscientes de que es el más importante de lo que va de temporada. Tenemos ganas de resarcirnos de la derrota en la final de Copa, y de demostrar que somos un equipo que puede jugar bien al rugby y ganar partidos duros y que se pongan complicados».

Sobre el estado de forma del equipo, Pérez afirmó en la rueda de prensa que «el grupo está muy enchufado, ha entrenado muy bien, y somos conscientes de la importancia que tiene el partido. Llegamos en un muy buen momento de forma, y hemos recuperado a algunos jugadores que llegaron cogidos con alfileres a la final de Copa, como Joe Mamea, Hansie Graaff y Johny Carter».

El entrenador de SilverStorm El Salvador añadió que «estamos en un punto de forma muy bueno. No nos podemos quejar de cómo llegamos físicamente, porque es una de las grandes diferencias que tenemos sobre los demás: nosotros tenemos a Mar Álvarez y el resto de equipos no».

La valoración que el técnico colegial hace de Sanitas Alcobendas es que «los dos equipos nos conocemos muy bien, y ya hemos tenido dos partidos muy igualados esta temporada. Sanitas Alcobendas es uno de los equipos más peligrosos que hay a partido único, y ya sabe lo que es ganar una eliminatoria en Pepe Rojo, como consiguió el pasado año en los cuartos de final de la Copa ante VRAC Quesos Entrepinares».

Acerca de la posible final de la Liga Heineken en el José Zorrilla, Juan Carlos Pérez fue tajante: «Pensar en la final ahora mismo es algo que no podemos hacer, porque sería una falta de respeto a nosotros mismos. Nadie en el Club piensa que ya estamos en la final, así que vamos a pensar en intentar ganar a Sanitas Alcobendas, y si pasamos a la final, la afrontaremos como las demás que hemos jugado».

El técnico blanquinegro también hizo una valoración acerca de la decisión de World Rugby por la que la Selección española no estará en el Mundial de Japón 2019: «Me da tristeza lo sucedido con la Selección. Deportivamente se merecía haber llegado al Mundial, porque es un equipo por el que nadie apostaba, que ha ganado partidos difíciles como el de Rumanía o el de Rusia, y que ha estado trabajando muy bien durante cuatro años. Creo que poco a poco vamos a ganar peso en el rugby mundial y cosas como esta no nos van a volver a pasar. Tenemos un staff preparado para llegar al Mundial, y quiero animarles».

De vuelta a la semifinal de la Liga Heineken, Santiago Toca anunció que UBU Colina Clinic Aparejadores hará el saque de honor del encuentro: «El ascenso de Burgos es algo muy importante para el rugby de nuestra región, siendo la comunidad con más equipos en la máxima categoría junto al País Vasco. Queremos que reciban la felicitación de nuestra afición, y que sepan cuál es el ambiente que se van a encontrar el próximo año en División de Honor».

Las entradas para el partido ya están a la venta en la oficina del Club de Rugby El Salvador en la Casa del Deporte (Av. Vicente Mortes 35, 1º) en horario de 10 a 14 y de 16 a 18, así como en La Central Rugby Bar (Plaza de la Universidad), Café-Bar As de Copas (C/ María de Molina 1) y Cafetería Alisson (C/ Miguel de Unamuno 5). Se podrán adquirir de forma anticipada hasta el viernes a las 20.00 horas con un precio de 12€ (15€ en taquilla el día del partido), mientras que los socios bronce deberán abonar 5€ por su entrada.