El Quesos resuelve a fogonazos

Otros cinco puntos al zurrón. El VRAC, sin brillo pero con efectividad, superó a una Santboiana en crecimiento y que dará más de un susto esta temporada. Esta vez se quedó en amago, pero más de uno miró el reloj repetidamente durante la última fase del encuentro. El Quesos jugó con fuego y no se quemó...por poco.

Comenzó el partido con un giro de guion con respecto a lo previsto. Cierto es que el VRAC no acostumbra últimamente a emocionar en los primeros compases del encuentro, pero el equipo quesero estuvo fallón y concedió demasiadas oportunidades a los catalanes, que aprovecharon el primer error de los azulones con una transformación de Albert Millán que les adelantaba de inicio. Encerrado en su propio campo, el Entrepinares resistía a la espera de una oportunidad que no llegaba. Los visitantes, cómodos, apretaban en busca de una renta favorable que no cuajaba por el fallo de Millán en su segundo castigo a favor. El VRAC eludía la responsabilidad de llevar el peso del partido y dejaba hacer a una Santboiana que, como muchos otros rivales, se desgastaba con poco premio para su excesivo sacrificio.

La tarea local era puramente defensiva, pero cuando se tuvo la primera en ataque se aprovechó. Fue en un contragolpe de libro que comenzó en veintidós propia y acabó con un ensayo a la carrera de John Wessel Bell, que hizo buena la combinación entre los Álex, Alonso y Müller, con pases al límite que dejaba por el camino a los efectivos rivales. Carrió no perdonaba y el VRAC tomaba una ligera ventaja que aumentaría poco después de nuevo a la contra. Alberto Blanco levantó a los aficionados queseros de sus asientos con una carrera que sirvió para avanzar metros y motivar a sus compañeros a cerrar la segunda marca, con Guillermo Mateu como autor de la misma. Transformó, como no, Carrió, y el VRAC lograba una engañosa diferencia a su favor de 11 puntos. Pese al varapalo, la Unió Esportiva se levantó y mantuvo la buena imagen de los primeros minutos, gozando de múltiples ocasiones para conseguir su primer ensayo, que no había llegado cumplida la primera media hora de juego.

49 Quesos Entrepinares Pablo César Gutiérrez, Pablo Miejimolle, Alberto Blanco, Carlos Valentín-Gamazo, Kalo Gavidi, Adrián Pescador, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Tomás Carrió, Fede Castiglioni, Alejandro Alonso, Álex G. Müller, Guillermo Mateu y John Wessell Bell. También jugaron Jody Allen, Francisco Blanco, Pedro de la Lastra, Alvar Gimeno, Matthew George y Raúl Calzón. 32 Santboiana También jugaron Nil Baró, Jeremy Berguer, Sam Thomas, Josep Puigbert, Amiran Chichua y Josep Torres. Marcador 0-3, min. 6: Transformación de castigo de Albert Millán; 0-6, min. 9: Transformación de castigo de Albert Millán; 7-3, min. 12: Ensayo de John Wessel Bell y transformación de Tomás Carrió; 14-3, min. 16: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Tomás Carrió; 19-3, min. 31: Ensayo de Fede Castiglioni; 19-10, min. 36: Ensayo de castigo a favor de la U.E. Santboiana; 22-10, min. 39: Transformación de castigo de Tomás Carrió; 25-10, min. 44: Transformación de castigo de Tomás Carrió; 30-10, min. 46: Ensayo de Pablo Gil; 30-15, min. 51: Ensayo de Paolo Ragazzi; 30-22, min. 58: Ensayo de Álex Palomo y transformación de Albert Millán; 37-22, min. 61: Ensayo de Wessel Bell y transformación de Tomás Carrió; 37-27, min. 67: Ensayo de Afa Tauli; 44-27, min. 74: Ensayo de Alvar Gimeno y transformación de Tomás Carrió; 44-32, min. 78: Ensayo de Afa Tauli; 49-32, min. 80: Ensayo de Nathan Paila. Árbitro Iñigo Atorrasagasti. Amonestó a Alberto Blanco, Alejandro Alonso y Rubén Sanz.

Así que el Quesos, impenitente, volvió a hacer de las suyas con una cabalgada de Fede Castiglioni que puso el tercero de los vallisoletanos. Tras una pequeña tregua, la Santboiana volvió a la carga y se encontró con un ensayo de castigo que apretó el marcador a 19-10. Antes del descanso, el VRAC respondió con un acercamiento que acabó en un pateo de Carrió para el 22-10.

El rumbo del partido no varió tras el descanso, con un Quesos en su salsa que se gustaba con buenas jugadas colectivas, como la que supuso el cuarto ensayo y el bonus tras una nueva transformación de Carrió: Bell aguantó la irrupción de Guillo Mateu, que asistió a Gavidi antes de que recibiese Pablo Gil y posase el oval.

La Santboiana, pese los 20 puntos de desventaja en el electrónico, no se derrumbó y buscó rascar algún punto bien por méritos defensivos u ofensivos. Lo merecía. Dos ensayos, uno de Paolo Ragazzi y otro de Álex Palomo con más de 20 minutos por disputarse, les daba esperanzas. Incluso de algo más. Esto último lo borró de un plumazo Wessel Bell sólo unos segundos después del segundo, pero llegaría el cuarto de los visitantes por medio de un Afa Tauli que premiaba el buen hacer de los suyos. Los fallos de Millán en la mayoría de los pateos suponían un alivio para el VRAC, que llegó a temer por la victoria. Un destello de Alvar Gimeno, ratificado por Carrió, otorgaba calma, pero el conjunto barcelonés se empeñaba en apretar el partido con una nueva marca de Tauli. Nathan Paila cerró el encuentro sellando el definitivo 49-32.