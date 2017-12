Rugby El Quesos quiere tomar Lisboa Diego Merino, José María Valentín-Gamazo e Ismael Alonso. / H. Sastre El VRAC, que presentó su convenio con Down Valladolid, disputa este sábado la Copa Ibérica en el feudo del CDUL EL NORTE Valladolid Jueves, 21 diciembre 2017, 18:00

El VRAC quiso aprovechar la presentación de su participación en la Copa Ibérica 2017 para dar a conocer su acuerdo de colaboración con Down Valladolid para la inclusión en el club de jugadores con Síndrome de Down. Un proyecto que ha sido posible gracias a Ignacio Llorente, de la Fundación VRAC; Paqui Gago, responsable de VRAC Solidario y el equipo de 'Down' Valladolid, representado en el AC Palacio Santa Ana, escenario del acto, por Ismael Alonso, su vicepresidente, y la gerente Toñi Juan Gamalié. Ismael y José María Valentín-Gamazo escenificaron la firma del convenio que facilitará la práctica de rugby a niños como Erix Soto, gran protagonista de la mañana.

Y es que Erix encandiló a todos los presentes con una cautivadora sonrisa que llenó de magia el salón del AC y que supone una motivación extra para el equipo de cara a la final del sábado. También a Diego Merino, que tomaría la palabras instantes después para analizar a nivel deportivo el encuentro que el VRAC Quesos Entrepinares disputará en Lisboa y en el que estará en juego el último título de 2017, la Copa Ibérica, con el CDUL portugués como rival.

«Creemos que el principal problema es el viaje y la actitud. Viajes largos no nos vienen bien, ya lo notamos en Barcelona. Debemos saber sufrir y trabajar, y no estamos acostumbrados a ello durante la temporad», comenzó el técnico vallisoletano su exposición.«Hemos visto varios partidos del CDUL y no es muy distinto al equipo que vino aquí hace unas temporadas. Tiene una tercera línea muy trabajadora y una segunda muy buena en fases estáticas». Merino confirmó la ausencia de Tomás Carrió, lesionado en La Teixonera, y también de Ferdinand Horn, baja de larga duración. Sí estará Dani Stöhr, ausente durante el último mes de competición.

El presidente del VRAC, José María Valentín-Gamazo, lamentó la repetición del formato a partido único y entre dos únicos rivales de la Copa Ibérica, pero reiteró su compromiso de formalizar el nuevo modelo de competición en el primer trimestre de 2018 para que los intereses de los equipos participantes no se vea alterado por los resultados obtenidos a finales de la actual temporada en curso.