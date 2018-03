Rugby El Quesos no quiere sustos Alberto Blanco. / R. Otazo El VRAC recibe al quinto clasificado, el Ordizia EL NORTE Valladolid Sábado, 24 marzo 2018, 18:22

Dos puntos con 20 en juego no parecen un margen suficientemente tranquilizador para el VRAC, pero el conjunto quesero ha expuesto durante toda la temporada sobrados argumentos como para pensar que no dejará lugar a la duda en las cuatro jornadas restantes. Ordizia, Getxo, Cisneros y La Vila intentará aguar la fiesta del liderato en la fase regular al Entrepinares, y el primer rival será el mejor clasificado. Un AMPO Ordizia que pretende mantener la quinta plaza de aquí al final del campeonato, sin renunciar a la cuarta en poder del Independiente, pero sobre todo con el objetivo de no verse alcanzados por el único verdugo quesero del curso, la Santboiana.

El rugby vuelve a Pepe Rojo para el VRAC exactamente un mes después del último encuentro liguero como local, el derbi que finalizó con victoria azulona y que sirvió, precisamente, para que el Quesos afronte la jornada 19 de la División de Honor en cabeza y con 82 puntos.

Diego Merino cuenta con las habituales bajas de las últimas semanas, si bien el técnico vallisoletano ha recuperado a jugadores que no estuvieron en el Baldiri Aleu bien por lesión o por estar citados con la selección española. Este domingo no estarán Leigh Thompson, Jerry Lemalu, Ferdinand Horn, Álvar Gimeno o Francisco Blanco, cuya reaparición no se hará esperar mucho más. Borja Estrada repite en la citación.

Cabe recordar que el encuentro se jugará finalmente este domingo a las 12:00, media hora antes de lo habitual en los partidos del VRAC en Pepe Rojo. Será retransmitido en directo por RTVCYL a través de su canal La7 y en el marco del programa 'CyL en juego'.

La convocatoria quesera está compuesta por Pablo César Gutiérrez, Raúl Calzón, Pablo Miejimolle, Ignacio Castellote, Alberto Blanco, Jody Allen, Dani Sthör, Borja Estrada, Sacha Casañas, KaloKalo Gavidi, José Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Chris Eaton, Álvaro Ferrández, Tomás Carrió, Gareth Griffiths, Álex G. Müller, Pedro de la Lastra, Guillermo Mateu, Fede Castiglioni y John Wessel-Bell.