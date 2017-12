Rugby El Quesos se juega la Copa del Rey Bell supera a la defensa del Cisneros. / H. Sastre El lider se clasificaría para semifinales del torneo del KO si derrota al Cisneros en el partido de Liga de este sábado EL NORTE Valladolid Viernes, 1 diciembre 2017, 18:19

El VRAC Quesos Entrepinares puede convertirse este mismo sábado en semifinalista de la Copa del Rey de rugby 2017/2018. El cambio de formato en la clasificación para la citada eliminatoria de la competición obliga al VRAC a ganar en el Central de la Complutense al CR Cisneros o, en su defecto, perder con bonus defensivo y que los madrileños no venzan con el ofensivo.

Esto se debe a que el Quesos y el Cisneros quedaron encuadrados en uno de los cuatro grupos sorteados por la Federación Española de Rugby junto con el Bizkaia Gernika. De los tres equipos, solo uno accederá a semifinales. Disputados ya el Gernika-Cisneros y el VRAC-Gernika, el conjunto vasco se quedó sin opciones al sumar únicamente cuatro puntos en su partido frente a los universitarios. El VRAC tiene cinco (ganó con bonus al Bizkaia en Pepe Rojo) y Cisneros uno por el resultado ajustado que se dio en Urbieta.

Por lo tanto, el encuentro de este sábado decidirá el semifinalista. Curiosamente, ambos dependen de sí mismos, pero el VRAC no está obligado a ganar con bonus. Sin embargo, ese es el principal objetivo. La exigencia existente en la División de Honor para mantener el liderato aconseja un triunfo con pleno en el Central, que no presenta esta temporada las complicaciones de las anteriores. Y es que el Cisneros ha pasado de pelear en los puestos cabeceros a hacerlo en la zona baja de la tabla. Suman 18 puntos fruto de tres triunfos, el último la pasada jornada frente a La Vila, con un agónico final que dejó la victoria colegial por tres puntos para así evitar los puestos de descenso. El Central, no obstante, deja recuerdos de partidos igualados y donde el VRAC ha tenido que sudar y sufrir para conseguir victorias y también títulos. El último, la Supercopa de 2016.

Para no variar, la cita deja muchas bajas en los de Diego Merino, que no podrá contar con jugadores importantes como Jakobus Ferdinand, Pablo César Gutiérrez, Fede Castiglioni o Daniel Stöhr, más Alejandro Alonso que se encuentra en plena concentración de la Selección de Seven. Regresan, ausentes frente al Getxo, Kalo Gavidi, Álvar Gimeno, Pablo Gil y Álvaro Ferrández.

La convocatoria para este choque está formada por Francisco Blanco, Raúl Calzón, Ignacio Castellote, Steve Barnes, Alberto Blanco, Jody Allen, Kalo Gavidi, Adrián Pescador, Gabriel Vélez, Leight Thompson, Pablo Miejimolle, Jose Basso, Nathan Paila, Pablo Gil, Chris Eaton, Tomás Carrió, Álvaro Ferrández, Gareth Griffiths, Alvar Gimeno, Álex G. Müller, Guillo Mateu, Pedro de la Lastra y John Wessel Bell.