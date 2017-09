Rugby El campeón visita Landare Toki Imagen de un Quesos-Hernani de la temporada pasada. / R. Otazo El Quesos Entrepinares recupera a Griffiths para medirse al Hernani EL NORTE Valladolid Sábado, 23 septiembre 2017, 17:35

Llega la segunda jornada de la División de Honor 2017/2018 para el VRAC, que afronta este domingo la primera salida de la temporada. Será a tierras guipuzcoanas, donde espera en Landare Toki el Hernani, un conjunto que el curso pasado finalizó la Liga en novena posición, ocho puntos por encima de los puestos de descenso a División de Honor B. Una 2016/2017 que dejó victoria quesera en Hernani por un contundente 7-41 en diciembre de 2016. El 0-12 en el minuto 5 del encuentro rompió un partido en el que el Quesos sumó los cinco puntos con sorprendente facilidad, algo que no se espera este domingo. De hecho, el ajusto resultado favorable al Cisneros (22-28) la pasada semana sirve de aviso para los de Diego Merino. Los ensayos de Bidegaray, Otxotorena y Xabier Garmendia, único fichaje de los de Patrick Polidori para esta temporada, exigieron a los universitarios, que solo consiguieron tres puntos en la segunda mitad y sufrieron para cerrar la victoria.

El VRAC, por su parte, llega después de un irregular primer partido frente al FC Barcelona que no terminó de convencer al cuerpo técnico. Cierto es que los catalanes no apuntan a ser el equipo que el curso anterior finalizó tercero por la cola, pero si quiere ir de cinco en cinco, el Entrepinares debe mejorar notablemente la imagen. Landare Toki no permite relajaciones ni días malos, y el VRAC deberá estar atinado para sumar su segunda victoria. En la convocatoria de Diego Merino destaca la presencia de Gareth Griffiths. Los tres jugadores citados por la Selección Española de rugby XV, Kalo Gavidi, Fede Castiglioni y Álvar Gimeno partirán desde Hernani a la finalización del encuentro rumbo al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, donde estarán concentrados hasta el próximo miércoles.

La convocatoria quesera la componen Francisco Blanco, Raúl Calzón, Steve Barnes, Ignacio Castellote, Pablo César Gutiérrez, Jody Allen, Jakobus Ferdinand, Jose Basso, Kalo Gavidi, Daniel Stöhr, Leigh Thompson, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Ignacio Morchón, Álvaro Ferrández, Tomás Carrió, Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Álex Gutiérrez Müller, Guillermo Mateu, Pedro de la Lastra y John Wessel Bell.