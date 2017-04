Una victoria que no sirve para acabar líder

93 puntos y 123 ensayos no han sido suficientes para que el VRAC finalizase como líder la fase regular de la División de Honor. El Quesos tiene garantizado el pase a semifinales, donde se medirá al ganador entre Sanitas Alcobendas, tercero, y Senor Independiente de Santander, sexto. El partido será en Pepe Rojo, al igual que una hipotética final en la que el VRAC solo sería local en caso de que el Silverstorm El Salvador, primer clasificado, fuera apeado por el vencedor del cruce entre la UE Santboiana y el Cisneros.

el partido 12 Cisneros Francisco Blanco, Pablo Hayali, Sebastián Hattori, Guillermo Marín, Guillermo Molina, Jorge González, Michael Hogg, José Luis del Valle, Samuel Mclernon, Luke Jenkins, Manuel Sainz-Trápaga, Andrew Norton, Rafael Escario Álvaro Moreno y Francisco Hernández. También jugaron Vicente del Hoyo, Paul Florea, Gorka Gorrotxategi, Ángel Calle, Guillermo Espinos, Ignacio Martínez y Fernando Álvarez

33 Quesos Pita Anae, Steve Barnes, Jody Allen, Daniel Stohr, Jakobus Horn, Jose Basso, Kalo Gavidi, Nathan Paila, Iván Espeso, Álvaro Ferrández, Guillermo Mateu, Alejandro Alonso, Alex G. Müller, Pablo Alcalde y John Wessel Bell. También jugaron Álvaro Abril, Pedro de la Lastra, Pablo Miejimolle, Álvaro Sagarra, Pablo Gil, Alberto Blanco, Pablo César Gutiérrez y Matthew Axtens. Marcador 0-7, min. 20: Ensayo de Jody Allen y transformación de Álvaro Ferrández; 0-14, min. 25: Ensayo de castigo y transformación de Álvaro Ferrández; 0-19, min. 36: Ensayo de John Wessel Bell; 0-26, min. 48: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Álvaro Ferrández; 7-26, min. 59: Ensayo de Álvaro Moreno y transformación de Francisco Hernández; 7-33, min. 67: Ensayo de Paila y transformación de Álvaro Ferrández; 12-33, min. 68: Ensayo de Manuel Sáinz-Trápaga. Árbitro Iñigo Atorrasagasti. Amonestó a Michael Hogg (min. 24);

El VRAC completó en el Central de la Complutense un partido muy serio de principio a fin. El equipo vallisoletano desplegó un juego sólido y efectivo para hacer sufrir a un Cisneros siempre potente cuando dispone de la posesión Los madrileños dominaron únicamente durante las primeras acciones del duelo, con contadas apariciones por la veintidós quesera.

El Entrepinares acampó en terreno contrario y solo las imprecisiones en el momento decisivo evitaban una tempranera ventaja que se hizo de rogar hasta el minuto 20, cuando Jody Allen selló una buena jugada de delantera con el posado del oval. No falló Álvaro Ferrández y el VRAC sumó sus primeros siete puntos del partido. El ensayo marcó un punto de inflexión en el duelo, ya que Cisneros dio un paso atrás y el Quesos encontró la forma de dañar la defensa universitaria. Solo unos minutos después, Álex Gutiérrez Müller rozó el segundo tras una jugada por el flanco izquierdo que Cisneros libró in extremis. No salió de esa parcela el VRAC hasta que volvió a ensayar. Primero forzó la amarilla a Michael Hogg, cuya ausencia temporal debilitó notablemente a los madrileños y, acto seguido, Atorrasagasti señaló un justo ensayo de castigo que a la vez facilitó la transformación de Ferrández.

Antes del descanso habría tiempo para más. El VRAC cedió unos metros que envalentonaron a Cisneros, pero fue traicionero. Una contra letal de Guillo Mateu acabó con una inteligente patada del argentino para la carrera de John Wessel Bell, que encontró el error de la defensa local y logró el tercer ensayo de la mañana. No hubo transformación, pero el Quesos se fue al descanso con 19 puntos a su favor y 40 minutos impecables a nivel defensivo que dejaban a cero al Cisneros.

El segundo tiempo comenzaba con una buena jugada del rival, pero el VRAC volvía a protegerse con acierto y, en el minuto 48, Guillermo Mateu encarrilaba la victoria con una jugada personal tras una fantástica arrancada en velocidad. Álvaro Ferrández pasó entre palos para el 0-26. Los primeros puntos de Cisneros llegaron por medio de Álvaro Moreno, pero el VRAC respondió con Nathan Paila. Amagó con jugar una melé, pero encontró un espacio claro y entró hasta zona de marca. Ferrández ratificó. Antes del final, Manuel Sáinz- Trápaga consiguió el segundo de Cisneros que dejó el definitivo 12-33.