El Quesos Entrepinares sigue a la caza del líder

En una jornada con nuevas sorpresas y cambios en la parte alta de la clasificación, el VRAC Quesos Entrepinares no cedió ningún punto y consiguió el resultado más abultado del fin de semana al derrotar 55-14 a un Fútbol Club Barcelona que estuvo casi 20 minutos por delante en el marcador. Lejos de aumentar, las diferencias entre los 12 equipos de la División de Honor se reducen con el paso de las semanas. Nadie regala nada y todo el mundo se juega mucho. Lo demostraron también los catalanes en Pepe Rojo.

el partido 53 Quesos Pita, Pablo Miejimolle, Jody Allen, Adrián Pescador, Jakobus Horn, José Basso, Matty Axtens, Nathan Paila, Pablo Gil, Álvaro Ferrández, Pedro de la Lastra, Va'a Mailei, Guillermo Mateu, Álvaro Sagarra y John-Wessel Bell. También jugaron Pablo César Gutiérrez, Ignacio Morchón, Kalokalo Gavidi, Álvaro Abril, Steve Barnes y Urullo.

14 Barcelona Omar Miniño, François du Toit, Francisco Javier Sanz, Antoni Murciano, Francisco Selva, Francisco Montes, Cullen Collopy, Francis Auwerda, Delfín Cambiaso, Louis Barbarit, Felipe Martínez, Bruno Granell, Joan Losada, Richard Steward y Bruno Ponisio. También jugaron Pol Plà, Hugo Pezet-Poux, Judicael Manas, Eduard Castells, David Barnovi y Juan Cruz Marcador 5-0, min. 3: Ensayo de Pablo Miejimolle; 5-7, min. 10: Ensayo de Bruno Granell y transformación de Felipe Martínez; 10-7, min. 24: Ensayo de José Basso; 17-7, min. 29: Ensayo de Matty Axtens y transformación de Álvaro Ferrández; 22-7, min. 35: Ensayo de John-Wessel Bell; 22-14, min. 40: Ensayo de Francisco Montes y transformación de Felipe Martínez; 29-14, min. 47: Ensayo de Jody Allen y transformación de Álvaro Ferrández; 36-14, min. 55: Ensayo de Jody Allen y transformación de Álvaro Ferrández; 41-14, min. 63: Ensayo de Ignacio Morchón; 48-14, min. 68: Ensayo de Adrián Pescador y transformación de Álvaro Ferrández; 55-14, min 83: Ensayo de Va'a Mailei y transformación de John-Wessel Bell. Árbitro Joaquín Santoro. Amonestó a Matty Axtens, Álvaro Sagarra y Álvaro Ferrández.

La primera parte, con viento desfavorable al equipo de Diego Merino, comenzó con un tempranero ensayo de Pablo Miejimolle tras armar un maul en el que la delantera quesera sacó a relucir su poderoso empuje. Sin embargo, enfrente había un rival que no viajó a Valladolid de vacaciones. Lo demostró con su primer ensayo. Con el oval en la divisoria, una desconcertante patada a seguir generó una superioridad mal gestionada por el VRAC, que no cerró bien el ataque por el ala derecha de los visitantes y cedió la marca ante la mirada atónita de la grada principal de Pepe Rojo. Los siete puntos espolearon a los barceloneses, que pudieron repetir gracias a otro peligroso puntapié. Fue Wessel Bell el que, in extremis, libró al Quesos de un nuevo disgusto.

Ya con varios sustos en el cuerpo y casi media hora cumplida de partido, una touch ganada por Pescador volvió a generar un maul que sirvió para sumar el segundo ensayo de la mañana al casillero del VRAC, apuntado a Basso. Álvaro Ferrández, frenado por el viento durante toda la primera parte, no consiguió la transformación. El tercero lo firmaría Axtens tras una buena jugada colectiva que dejó un gesto de calidad de Va´a Mailei. Y el cuarto, que garantizaba el bonus, fue obra de Wessel Bell tras una talentosa asistencia en corto de nuevo de Va´a Mailei que el sudafricano hizo buena con un espectacular sprint. Antes del descanso, y fruto de una jugada con varias fases dentro de la veintidós quesera, Francisco Montes y Felipe Martínez recortaban distancias y dejaban relativamente abierto el partido con 40 minutos por delante y el 29-14 en el electrónico.

Sin ninguna intención de darle opciones al rival, Jody Allen sentenció a los cinco minutos de la reanudación. Resarciéndose de los problemas para transformar durante el primer acto, Ferrández pasó el oval. Los dos mismos protagonistas tendrían los siete puntos obtenidos diez minutos más tarde, cuando Allen volvía a posar tras una jugada ya vista en la primera parte: touch sacada por Miejimolle, Pescador gana el balón por arriba y maul imparable para la defensa blaugrana.

Con el partido decidido, los puntos empezaron a dispararse. En un gesto de fe y constancia, Ignacio Morchón apretó en busca del error del FC Barcelona y forzó la pérdida del oval, que dejó en bandeja al canterano el séptimo del duelo. A la fiesta se sumarían Adrián Pescador, que supo encontrar el hueco entre la defensa culé, y Va´a Mailei, que aprovechó un saque rápido del VRAC que dejó sin reacción al Barça.